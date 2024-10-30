Міноборони спростило повернення майна бійцяими та впровадило нові зразки обмундирування

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, змін у речовому забезпеченні чекали військові, у яких виникали труднощі зі здачею інвентарного майна.

Фото: armyinform.com.ua

Міністерство оборони України повідомило, що внесло зміни у правила речового забезпечення військовослужбовців. Зокрема, спрощено повернення військовослужбовцями інвентарного майна. Також передбачено нові елементи обмундирування, які відповідають стандартам НАТО.

«Змін у речовому забезпеченні чекали військові, у яких виникали труднощі зі здачею інвентарного майна. Йдеться про спальники, каремати, фляги та інші речі. Вони можуть бути втрачені або знищені в бою. Наші воїни мають фокусуватися на виконанні бойового завдання, а обмундирування дамо нове», – підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.

Ці зміни спрямовані на підвищення бойової готовності ЗСУ та поліпшення умов служби для військовослужбовців. Міноборони продовжує працювати над вдосконаленням системи забезпечення, враховуючи актуальні виклики та потреби армії.

«Запровадження нових предметів обмундирування, таких як бронежилет спеціальний з позитивною плавучістю та адаптивний одяг для поранених, а також спрощення бюрократичних процедур повернення майна, мають значно полегшити службу для військовослужбовців. Скорочення інвентарного майна, яке підлягає поверненню, також зменшить адміністративне навантаження на систему обліку. Відтепер кожен військовослужбовець отримуватиме своє спорядження без складних процедур обміну», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зміни у Наказ Міноборони №232 від 29 квітня 2016 р. внесені Наказом Міноборони №654 від 1 жовтня 2024 р.

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