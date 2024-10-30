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Глава Пентагону Остін заявив, що путін не переможе Україну, навіть з підтримкою КНДР

20:58, 30 жовтня 2024
На думку Ллойда Остіна, залучення КНДР підкреслює те, що у путіна наразі великі проблеми.
Глава Пентагону Остін заявив, що путін не переможе Україну, навіть з підтримкою КНДР
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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що російський диктатор володимир путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР, але він не переможе Україну, навіть з підтримкою КНДР. Про це він сказав на брифінгу.

Остін нагадав, що США відомо про те, що КНДР відправила близько 10 000 солдатів для тренувань на сході росії. Частина з цих військових вже перемістилися ближче до України.

«Я все більше стурбований тим, що Кремль планує використовувати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій росії в Курській області поблизу кордону з Україною. росія підписала резолюції Ради Безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї. Звичайно, ми знаємо, що путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану», - сказав Остін.

На його думку, залучення Північної Кореї підкреслює те, що у путіна наразі великі проблеми.

«Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. путін не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї», - підкреслив глава Пентагону.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру ініціювати відправлення військового контингенту з країн-партнерів на фронт після інформації про участь військових КНДР у війні на боці рф.

Як відомо,  делегація з Південної Кореї прибуде в Україну для обговорення присутності військ КНДР у росії.

У Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

Раніше повідомлялося, що Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині.

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США Україна

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