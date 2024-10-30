Глава Пентагона Остин заявил, что путин не победит Украину, даже с поддержкой КНДР

По мнению Ллойда Остина, привлечение КНДР подчеркивает то, что у Путина сейчас большие проблемы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российский диктатор владимир путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР, но он не победит Украину, даже с поддержкой КНДР. Об этом он сказал на брифинге.

Остин напомнил, что США известно о том, что КНДР отправила около 10 тысяч солдат для тренировок на востоке россии. Часть этих военных уже переместились ближе к Украине.

«Я все больше озабочен тем, что Кремль планирует использовать этих северокорейских солдат для поддержки боевых действий россии в Курской области вблизи границы с Украиной. россия подписала резолюции Совета Безопасности ООН, в которых обязалась не оказывать военную помощь Северной Корее. Конечно, мы знаем, что путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана», - сказал Остин.

По его мнению, привлечение Северной Кореи подчеркивает то, что у путина сейчас большие проблемы.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль сменить курс. Мы полностью понимаем последствия безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. путин не победит в Украине, даже с большей помощью со стороны Северной Кореи», - подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена инициировать отправку военного контингента из стран-партнеров на фронт после информации об участии военных КНДР в войне на стороне рф.

Как известно, делегация из Южной Кореи прибудет в Украину для обсуждения присутствия войск КНДР в россии.

В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.