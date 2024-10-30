ВККС рекомендовала назначить на должность судью

Судья прошел квалификационную оценку и признан Комиссией таким, что соответствует занимаемой должности.

30 октября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендовании Музыки Александра Николаевича для назначения на должность судьи Жовтневого районного суда Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судья прошел квалификационную оценку и признан Комиссией таким, что соответствует занимаемой должности.

«Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Музыки Александра Николаевича на должность судьи Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области», - сообщили в ВККС.

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