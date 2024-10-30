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ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю

21:58, 30 жовтня 2024
Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді.
ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю
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30 жовтня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування Музики Олександра Миколайовича для призначення на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання та визнаний Комісією таким, що відповідає займаній посаді.

«Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Музики Олександра Миколайовича на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області», - повідомили в ВККС.

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ВККС

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