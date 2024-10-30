Рада прийняла за основу законопроект щодо адаптивного спорту

Метою документу є поліпшення якості фізичної та психологічної реабілітації осіб з інвалідністю.

Верховна Рада прийняла за основу законопроекті № 9485 щодо адаптивного спорту.

Проектом акту, зокрема, пропонується:

- доповнити чинне законодавство новим терміном та визначити поняття «адаптивний спорт»;

- розширити повноваження Центрів фізичного здоров'я населення, додавши до сфери їх компетенції «адаптивний спорт»;

- закріпити норму про забезпечення умов для розвитку адаптивного спорту за місцем проживання та відпочинку громадян.

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