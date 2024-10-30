Рада приняла за основу законопроект по адаптивному спорту

Целью документа является улучшение качества физической и психологической реабилитации лиц с инвалидностью.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №9485 по адаптивному спорту.

Проектом акта, в частности, предлагается:

- дополнить действующее законодательство новым термином и определить понятие «адаптивный спорт»;

- расширить полномочия Центров физического здоровья населения, добавив в сферу их компетенции «адаптивный спорт»;

- закрепить норму об обеспечении условий развития адаптивного спорта по месту жительства и отдыха граждан.

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