Рада приняла за основу законопроект по адаптивному спорту

Верховная Рада приняла за основу законопроект №9485 по адаптивному спорту.
Проектом акта, в частности, предлагается:
- дополнить действующее законодательство новым термином и определить понятие «адаптивный спорт»;
- расширить полномочия Центров физического здоровья населения, добавив в сферу их компетенции «адаптивный спорт»;
- закрепить норму об обеспечении условий развития адаптивного спорта по месту жительства и отдыха граждан.
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