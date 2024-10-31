Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Боротьба з корупцією та реформи в Україні – це як їзда на велосипеді, не можна просто перестати крутити педалі посеред дороги – посол ЄС Катаріна Матернова

07:30, 31 жовтня 2024
У посольстві Європейського Союзу порадили громадянам України набратися терпіння і дочекатися результатів реформ та боротьби з корупцією.
Боротьба з корупцією та реформи в Україні – це як їзда на велосипеді, не можна просто перестати крутити педалі посеред дороги – посол ЄС Катаріна Матернова
Джерело фото - EU Project Pravo-Justice
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова 29 жовтня розповіла «Судово-юридичній газеті», що українцям потрібно набратися терпіння та дочекатися позитивних для України результатів реформ та прогресу у боротьбі з корупцією.

«Я кожен день спостерігаю за результатами реформ, які реалізуються в Україні вже десять років.

В Україні запроваджено велику кількість «профілактичних» антикорупційних заходів, серед яких, зокрема, електронне декларування посадовцями їх статків.

В Україні також створено низку антикорупційних установ, які дійсно працюють і мають певні досягнення у своїй діяльності.  

В багатьох сферах економіки вже докладено чимало зусиль, щоб уникнути або взагалі виключити корупційні чинники. Є механізми, які стимулюють конкуренцію, є система ліцензування, система дозволів, запроваджена цифровізація багатьох процесів.

Я не можу сказати, що в Україні немає проблем з корупцією, але корупція так чи інакше існує у багатьох країнах світу.

Але в Україні вже створені належні інструменти для протидії корупції, для розслідування корупційних правопорушень та для покарання винних у вчиненні корупційних правопорушень. Наявні «інструменти» дозволять Україні впоратися із проблемою корупції. 

Хочу зазначити, що найбільший прогрес у реформах та у боротьбі з корупцією в Україні відбувся після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Як свідчать соціологічні опитування, наразі проблема корупції для українців на другому місці за важливістю після питань безпеки. Раніше такого не спостерігалося.

Я хочу сказати українцям, що «Рим будувався не за один день».

Антикорупційні реформи слід продовжувати. Це як їхати на велосипеді, коли ви просто не можете перестати крутити педалі посеред дороги», - розповіла виданню Катаріна Матернова під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».

Зазначимо, що у жовтні соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати опитування громадян України щодо їх ставлення до результатів боротьби з корупцією в Україні у 2024 році.

Лише 15% опитаних зазначили, що задоволені результатами боротьби з корупцією, тоді як 84% опитаних повідомили, що вони незадоволені.

Відповідне дослідження було проведено на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

корупція ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Боротьба з корупцією та реформи в Україні – це як їзда на велосипеді, не можна просто перестати крутити педалі посеред дороги – посол ЄС Катаріна Матернова

У посольстві Європейського Союзу порадили громадянам України набратися терпіння і дочекатися результатів реформ та боротьби з корупцією.

Єврокомісія вважає, що Україна просунулася у судовій реформі, а обмеження прав громадян під час воєнного стану є пропорційними – звіт

Обмеження основних прав людини в Україні, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними, а влада просунулася у впровадженні важливих реформ – що відзначила Єврокомісія у доповіді стосовно розширення.

Конкурс в апеляційні суди – оприлюднено зразки практичних завдань для іспиту

Але спочатку кандидатам необхідно подолати етап тестування на когнітивні здібності

Верховний Суд підтримав створення спеціалізованого суду для розгляду спорів за участю центральних органів влади

Створення Вищого суду з публічно-правових спорів як суду першої та апеляційної інстанцій заплановане на 2025 рік.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва