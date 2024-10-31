Боротьба з корупцією та реформи в Україні – це як їзда на велосипеді, не можна просто перестати крутити педалі посеред дороги – посол ЄС Катаріна Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова 29 жовтня розповіла «Судово-юридичній газеті», що українцям потрібно набратися терпіння та дочекатися позитивних для України результатів реформ та прогресу у боротьбі з корупцією.
«Я кожен день спостерігаю за результатами реформ, які реалізуються в Україні вже десять років.
В Україні запроваджено велику кількість «профілактичних» антикорупційних заходів, серед яких, зокрема, електронне декларування посадовцями їх статків.
В Україні також створено низку антикорупційних установ, які дійсно працюють і мають певні досягнення у своїй діяльності.
В багатьох сферах економіки вже докладено чимало зусиль, щоб уникнути або взагалі виключити корупційні чинники. Є механізми, які стимулюють конкуренцію, є система ліцензування, система дозволів, запроваджена цифровізація багатьох процесів.
Я не можу сказати, що в Україні немає проблем з корупцією, але корупція так чи інакше існує у багатьох країнах світу.
Але в Україні вже створені належні інструменти для протидії корупції, для розслідування корупційних правопорушень та для покарання винних у вчиненні корупційних правопорушень. Наявні «інструменти» дозволять Україні впоратися із проблемою корупції.
Хочу зазначити, що найбільший прогрес у реформах та у боротьбі з корупцією в Україні відбувся після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Як свідчать соціологічні опитування, наразі проблема корупції для українців на другому місці за важливістю після питань безпеки. Раніше такого не спостерігалося.
Я хочу сказати українцям, що «Рим будувався не за один день».
Антикорупційні реформи слід продовжувати. Це як їхати на велосипеді, коли ви просто не можете перестати крутити педалі посеред дороги», - розповіла виданню Катаріна Матернова під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».
Зазначимо, що у жовтні соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати опитування громадян України щодо їх ставлення до результатів боротьби з корупцією в Україні у 2024 році.
Лише 15% опитаних зазначили, що задоволені результатами боротьби з корупцією, тоді як 84% опитаних повідомили, що вони незадоволені.
Відповідне дослідження було проведено на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні.
Автор В’ячеслав Хрипун
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