Боротьба з корупцією та реформи в Україні – це як їзда на велосипеді, не можна просто перестати крутити педалі посеред дороги – посол ЄС Катаріна Матернова

У посольстві Європейського Союзу порадили громадянам України набратися терпіння і дочекатися результатів реформ та боротьби з корупцією.

Джерело фото - EU Project Pravo-Justice

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова 29 жовтня розповіла «Судово-юридичній газеті», що українцям потрібно набратися терпіння та дочекатися позитивних для України результатів реформ та прогресу у боротьбі з корупцією.

«Я кожен день спостерігаю за результатами реформ, які реалізуються в Україні вже десять років.

В Україні запроваджено велику кількість «профілактичних» антикорупційних заходів, серед яких, зокрема, електронне декларування посадовцями їх статків.

В Україні також створено низку антикорупційних установ, які дійсно працюють і мають певні досягнення у своїй діяльності.

В багатьох сферах економіки вже докладено чимало зусиль, щоб уникнути або взагалі виключити корупційні чинники. Є механізми, які стимулюють конкуренцію, є система ліцензування, система дозволів, запроваджена цифровізація багатьох процесів.

Я не можу сказати, що в Україні немає проблем з корупцією, але корупція так чи інакше існує у багатьох країнах світу.

Але в Україні вже створені належні інструменти для протидії корупції, для розслідування корупційних правопорушень та для покарання винних у вчиненні корупційних правопорушень. Наявні «інструменти» дозволять Україні впоратися із проблемою корупції.

Хочу зазначити, що найбільший прогрес у реформах та у боротьбі з корупцією в Україні відбувся після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Як свідчать соціологічні опитування, наразі проблема корупції для українців на другому місці за важливістю після питань безпеки. Раніше такого не спостерігалося.

Я хочу сказати українцям, що «Рим будувався не за один день».

Антикорупційні реформи слід продовжувати. Це як їхати на велосипеді, коли ви просто не можете перестати крутити педалі посеред дороги», - розповіла виданню Катаріна Матернова під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».

Зазначимо, що у жовтні соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати опитування громадян України щодо їх ставлення до результатів боротьби з корупцією в Україні у 2024 році.

Лише 15% опитаних зазначили, що задоволені результатами боротьби з корупцією, тоді як 84% опитаних повідомили, що вони незадоволені.

Відповідне дослідження було проведено на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні.

Автор В’ячеслав Хрипун

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