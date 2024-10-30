Україна готує на другий Саміт миру план із трьох пунктів, — прессекретар Зеленського

За словами Сергія Никифорова, Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Україна готує план із трьох пунктів, який буде надано на другому Саміті миру. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, підготовка до другого Саміту миру – це тема для окремої розмови.

«Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою», - сказав він.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що лише після повної реалізації Плану перемоги росія буде на Саміті миру.

Також Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у листопаді країна буде готова представити фінальний документ для другого Саміту миру.

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