Україна готує на другий Саміт миру план із трьох пунктів, — прессекретар Зеленського

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Україна готує план із трьох пунктів, який буде надано на другому Саміті миру. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, підготовка до другого Саміту миру – це тема для окремої розмови.
«Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою», - сказав він.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що лише після повної реалізації Плану перемоги росія буде на Саміті миру.
Також Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у листопаді країна буде готова представити фінальний документ для другого Саміту миру.
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