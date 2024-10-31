Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Харкові, під завалами шукають людей

Станом за інформацією на 07:15 загинув 12-річний хлопчик, ще 34 людини постраждали.

Ворог вдарив боєсприпасом у дев’ятиповерхівку в Харкові. Пошкоджені будинки, 12 автомобілів, загинула дитина. На місці влучання тривають аварійно-пошукові роботи. Про це повідомили у Національній поліції Києва.

Станом за інформацією на 07:15: загинув 12-річний хлопчик, ще 34 людини постраждали, поліція документує злочин армії рф.

«Ворог завдав ударів трьома КАБами з СУ-34, який зайшов з боку Бєлгорода. Одна з авіабомб влучила між третім та четвертим поверхами дев’ятиповерхової будівлі», - розповів начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

За словами Президента Володимира Зеленського, під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці.

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