В одному з районів Києва після падіння уламків зайнялася пожежа

За інформацією КМВА, попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач.

Після атаки російських безпілотників у Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Є інформація щодо пожежі. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Внаслідок цієї атаки ударних дронів ворога, в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач», – йдеться в повідомленні.

У КМВА уточнили, що інформація щодо постраждалих не надходила.

За словами керівника військової адміністрації Сергія Попка, у цьому місяці за 31 день лише одного дня в столиці не оголошували тривогу. Зазвичай кияни чули сирени в середньому двічі на день.

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