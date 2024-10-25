Сети фастфуда США изымают лук из-за вспышки кишечной палочки в McDonald's

Burger King и KFC убирают лук из меню из-за вспышки кишечной палочки.

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Вслед за вспышкой кишечной палочки, связанной с луком в ресторанах McDonald's, сети фастфуда в США начали изымать свежий лук из своих блюд. Эта вспышка привела к заболеванию 49 человек, один из которых умер.

Согласно информации агентства Reuters, материнская компания Burger King, Restaurant Brands International, и Yum Brands, управляющая KFC, Pizza Hut и Taco Bell, объявили об удалении лука из меню. Представитель Burger King сообщил, что примерно 5% ресторанов уже убрали лук из своих блюд.

McDonald's подтвердил, что поставщиком нарезанного лука была компания Taylor Farms, которая уже отозвала продукцию из ресторанов. Компания отозвала несколько партий желтого лука, произведенного на заводе в Колорадо, что стало известно из сообщения об отзыве от US Foods, одного из крупнейших поставщиков продуктов в США.

Taylor Farms также поставляет лук в около 5% ресторанов Burger King. Однако, представитель компании отметил, что Burger King не получал никаких сообщений от органов здравоохранения и не зафиксировал случаев заболевания в своей сети. Yum Brands также изымает лук «в целях предотвращения».

В четверг Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) подтвердило, что Taylor Farms поставляла лук в пострадавшие рестораны McDonald's, и компания начала добровольный отзыв. Представитель FDA также отметил, что желтый лук был продан другим клиентам в сфере общественного питания, и все получатели отозванного лука были проинформированы.

Дистрибьюторы, такие как US Foods и Sysco Corp, также предупредили своих клиентов об отзыве продукции. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что свежий лук является вероятным источником вспышки, и регуляторы продолжают расследование.

Как известно, в США люди массово отравились в сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Один человек умер, еще десять были госпитализированы.

Кроме того, акции McDonald's резко упали после массовых отравлений бургерами в США.

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