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Акції McDonald’s різко впали після масових отруєнь бургерами у США

16:51, 23 жовтня 2024
У McDonaldʼs заявили, що вживають швидких та рішучих заходів після спалаху кишкової палички в деяких штатах.
Акції McDonald’s різко впали після масових отруєнь бургерами у США
Фото: cnbcfm.com
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Як відомо, У США люди масово отруїлись в мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's. Одна людина померла, ще десять були госпіталізовані.

Після інцидентів акції компанії McDonaldʼs впали приблизно на 7% під час позабіржових торгів, пише CNBC.

У своїй заяві компанія McDonaldʼs повідомила, що вживає швидких та рішучих заходів після спалаху кишкової палички в деяких штатах.

Там заявили, що початкові результати розслідування, що триває, показують, що деякі захворювання можуть бути повʼязані з нарізаною цибулею — або свіжою цибулею, нарізаною тонкими скибочками — яка використовується в бургері і постачаються одною компанією, що обслуговує три розподільні центри.

Президент McDonaldʼs USA Джо Ерлінгер заявив у відеозверненні, що спалах не торкнувся більшості штатів, а також інших продуктів компанії з яловичини, включаючи чизбургер, гамбургер, Big Mac, McDouble та подвійний чизбургер. У цих сендвічах використовується інший тип цибулі.

У CDC заявили, що кількість людей, постраждалих від спалаху, «ймовірно, набагато вища», ніж повідомлялося досі. Агентство заявило, що це повʼязано з тим, що багато людей одужують від інфекції E. coli, не проводячи тестування або не отримуючи медичної допомоги.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) повідомили, що в період з 27 вересня по 11 жовтня було зареєстровано 49 випадків отруєння у 10 штатах, більшість із яких — у Колорадо та Небрасці. Щонайменше 10 людей було госпіталізовано, одна людина у Колорадо померла.

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США отруєння

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