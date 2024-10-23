Акции McDonald’s резко упали после массовых отравлений бургерами в США

В McDonald's заявили, что принимают быстрые и решительные меры после вспышки кишечной палочки в некоторых штатах.

Фото: cnbcfm.com

Как известно, в США люди массово отравились в сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Один человек умер, еще десять были госпитализированы.

После инцидентов акции компании McDonald's упали примерно на 7% во время внебиржевых торгов, пишет CNBC.

В своем заявлении компания McDonald's сообщила, что принимает быстрые и решительные меры после вспышки кишечной палочки в некоторых штатах.

Там заявили, что исходные результаты продолжающегося расследования показывают, что некоторые заболевания могут быть связаны с нарезанным луком — или свежим луком, нарезанным тонкими ломтиками — который используется в бургере и поставляется одной компанией, обслуживающей три распределительных центра.

Президент McDonald's USA Джо Эрлингер заявил в видеообращении, что вспышка не коснулась большинства штатов, а также других продуктов компании из говядины, включая чизбургер, гамбургер, Big Mac, McDouble и двойной чизбургер. В этих сэндвичах используется другой тип лука.

В CDC заявили, что количество людей, пострадавших от вспышки, «вероятно, намного выше», чем сообщалось ранее. Агентство заявило, что это связано с тем, что многие выздоравливают от инфекции E. coli, не проводя тестирования или не получая медицинской помощи.

Центры контроля и профилактики заболеваний в США (CDC) сообщили, что в период с 27 сентября по 11 октября было зарегистрировано 49 случаев отравления в 10 штатах, большинство из которых — в Колорадо и Небраске. По меньшей мере 10 человек были госпитализированы, один человек в Колорадо скончался.

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