Оклад 29 тыс грн — Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

Апелляционная палата ВАКС ищет главного специалиста сектора коммуникаций и международного сотрудничества.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что объявила прием документов на должность главного специалиста сектора коммуникаций и международного сотрудничества (коммуникационщик).

Обязанности:

подготовка проектов прессрелизов, комментариев, статей и других материалов юридического направления;

участие в подготовке медиа мероприятий;

подготовка презентаций;

ведение социальных сетей, а также администрирование официальных веб-сайтов;

мониторинг медиа.

Требования:

высшее образование, степень не ниже бакалавра, младшего бакалавра, преимуществом будет специальность «право»;

желательно релевантный опыт работы;

умение написания пресс-релизов, статей, новостей и других информационных материалов;

умение работать с информацией;

владение инструментами графического дизайна;

свободное владение украинским языком, знание английского будет преимуществом;

умение работать в команде, коммуникабельность, многозадачность.

Условия работы:

стабильные и прозрачные условия оплаты труда;

официальное трудоустройство;

удобное месторасположение (г. Арсенальная);

профессиональное развитие и обучение.

«Должностной оклад 29 184 грн

Ждем вашего резюме и краткое, но содержательное мотивационное письмо до 17:00 5 ноября 2024 года по адресу электронной почты: [email protected]», - сообщили в АП ВАКС.

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