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Оклад 29 тыс грн — Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

18:03, 23 октября 2024
Апелляционная палата ВАКС ищет главного специалиста сектора коммуникаций и международного сотрудничества.
Оклад 29 тыс грн — Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что объявила прием документов на должность главного специалиста сектора коммуникаций и международного сотрудничества (коммуникационщик).

Обязанности:

  • подготовка проектов прессрелизов, комментариев, статей и других материалов юридического направления;
  • участие в подготовке медиа мероприятий;
  • подготовка презентаций;
  • ведение социальных сетей, а также администрирование официальных веб-сайтов;
  • мониторинг медиа.

Требования:

  • высшее образование, степень не ниже бакалавра, младшего бакалавра, преимуществом будет специальность «право»;
  • желательно релевантный опыт работы;
  • умение написания пресс-релизов, статей, новостей и других информационных материалов;
  • умение работать с информацией;
  • владение инструментами графического дизайна;
  • свободное владение украинским языком, знание английского будет преимуществом;
  • умение работать в команде, коммуникабельность, многозадачность.

Условия работы:

  • стабильные и прозрачные условия оплаты труда;
  • официальное трудоустройство;
  • удобное месторасположение (г. Арсенальная);
  • профессиональное развитие и обучение.

«Должностной оклад 29 184 грн

Ждем вашего резюме и краткое, но содержательное мотивационное письмо до 17:00 5 ноября 2024 года по адресу электронной почты: [email protected]», - сообщили в АП ВАКС.

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