Оклад 29 тыс грн — Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

18:03, 23 октября 2024
Апелляционная палата ВАКС ищет главного специалиста сектора коммуникаций и международного сотрудничества.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что объявила прием документов на должность главного специалиста сектора коммуникаций и международного сотрудничества (коммуникационщик).
Обязанности:
- подготовка проектов прессрелизов, комментариев, статей и других материалов юридического направления;
- участие в подготовке медиа мероприятий;
- подготовка презентаций;
- ведение социальных сетей, а также администрирование официальных веб-сайтов;
- мониторинг медиа.
Требования:
- высшее образование, степень не ниже бакалавра, младшего бакалавра, преимуществом будет специальность «право»;
- желательно релевантный опыт работы;
- умение написания пресс-релизов, статей, новостей и других информационных материалов;
- умение работать с информацией;
- владение инструментами графического дизайна;
- свободное владение украинским языком, знание английского будет преимуществом;
- умение работать в команде, коммуникабельность, многозадачность.
Условия работы:
- стабильные и прозрачные условия оплаты труда;
- официальное трудоустройство;
- удобное месторасположение (г. Арсенальная);
- профессиональное развитие и обучение.
«Должностной оклад 29 184 грн
Ждем вашего резюме и краткое, но содержательное мотивационное письмо до 17:00 5 ноября 2024 года по адресу электронной почты: [email protected]», - сообщили в АП ВАКС.
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