Польская радиостанция запустила программу с ведущим, созданным ИИ

OFF Radio Krakow запускает новые программы с виртуальными ведущими, вызвав недовольство среди журналистов.

Фото иллюстративное

Польская радиостанция OFF Radio Krakow вызвала споры после увольнения нескольких сотрудников и запуска новых программ с «ведущими», созданными искусственным интеллектом. Об этом сообщает агентство АР.

На этой неделе радиостанция объявила о своем перезапуске, утверждая, что это «первый эксперимент в Польше, где журналисты являются виртуальными персонажами, созданными искусственным интеллектом». Новые аватары предназначены для привлечения более молодой аудитории и освещения тем культуры, искусства и социальных проблем, в частности вопросов ЛГБТК+.

Руководитель радиостанции Марчин Пулит отметил, что организация планирует исследовать, является ли искусственный интеллект больше возможностью или угрозой для медиа и журналистики. Эти изменения привлекли внимание общества после того, как журналист Матеуш Демский, который ранее вел программу на станции, опубликовал открытое письмо с протестом против «замены работников искусственным интеллектом». Он отметил, что это создает опасный прецедент, который может привести к замене опытных специалистов в медиаиндустрии.

Письмо Демского на утро среды подписали более 15 тысяч человек, а также он получил многочисленные звонки от молодых людей, которые не желают быть частью этого эксперимента. Демский работал на OFF Radio Krakow с февраля 2022 года, в частности проводя интервью с украинскими беженцами, но был уволен в августе.

Руководитель радиостанции заверил, что ни один журналист не был уволен из-за искусственного интеллекта, а лишь из-за низкого уровня аудитории. Министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский также прокомментировал ситуацию, подчеркнув необходимость законодательства для регулирования использования искусственного интеллекта.

Интересно, что в один из дней канал транслировал «интервью», проведенное сгенерированным ИИ ведущим, который выдавал себя за Виславу Шимборскую, польскую поэтессу и лауреата Нобелевской премии, которая умерла в 2012 году. Президент Фонда Шимборской подтвердил, что дал согласие на использование ее имени в передаче, отметив, что поэтесса, вероятно, оценит это нововведение.

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