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В Одессе горе-отец кулаками пытался «успокоить» плачущую дочь — ребенок в реанимации

22:54, 23 октября 2024
Муж раздражался и избивал 2,5-месячную дочь каждый раз, когда она плакала, таким образом «успокаивая» ее.
В Одессе горе-отец кулаками пытался «успокоить» плачущую дочь — ребенок в реанимации
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В Одессе правоохранители задержали мужчину за избиение маленькой дочери. Ребенок 2,5 месяца находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает полиция региона.

О том, что ребенок находится в реанимации, полицейские проинформировали медики.

Установлено, что 27-летний отец раздражался и избивал дочь каждый раз, когда она плакала, таким образом «успокаивая» ее. Самочувствие ребенка становилось все хуже, и мать вызывала скорую. По словам 24-летней женщины, стать мужчине помешала она боялась.

Гражданская супружеская пара ранее в поле зрения полиции и службы по делам детей не попадала. Кроме дочери, есть 2-летний сын, которого отец, по предварительным данным, также избивал. Пока мальчика обследуют врачи, у него, предварительно, закрытый перелом бедра.

«Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос об извещении ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении дочери, то есть умышленном телесном повреждении, опасном для жизни ребенка в момент причинения. За это преступление предусмотрено наказание до восьми лет тюрьмы. Мы будем ходатайствовать в суде об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей», - рассказал начальник следственного отделения отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Петр Чефарличев.

В Единый реестр досудебных расследований, кроме ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, следователи внесли сведения и по признакам ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины, квалифицирующей умышленное средней тяжести телесное повреждение. В рамках этого производства устанавливаются обстоятельства по избиению мальчика. Процессуальное руководство по расследованию обоих дел осуществляет Приморская окружная прокуратура города Одессы.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка всем действиям как мужчины, так и женщины. Об этом мы сообщили работникам службы по делам детей для решения дальнейшей судьбы детей», - добавил Чефарличев.

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Одесса насилие побои

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