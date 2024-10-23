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В Одесі горе-батько кулаками намагався «заспокоїти» доньку, яка плакала, — дитина в реанімації

22:54, 23 жовтня 2024
ЧОловік дратувався і бив 2,5-місячну донечку щоразу, коли вона плакала, у такий спосіб «заспокоюючи» її.
В Одесі горе-батько кулаками намагався «заспокоїти» доньку, яка плакала, — дитина в реанімації
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В Одесі правоохоронці затримали чоловіка за побиття маленької доньки. Дитина віком 2,5 місяці перебуває у лікарні у важкому стані. Про це повідомляє поліція регіону.

Про те, що дитина перебуває у реанімації, поліцейських проінформували медики.

Наразі встановлено, що 27-річний батько дратувався і бив донечку щоразу, коли вона плакала, у такий спосіб «заспокоюючи» її. Самопочуття дитини ставало дедалі гіршим, і мати викликала «швидку». Зі слів 24-річної жінки, стати чоловіку на заваді вона боялася.

Цивільна подружня пара раніше у поле зору поліції та служби у справах дітей не потрапляла. Окрім донечки, має 2-річного сина, якого батько, за попередніми даними, також бив. Наразі хлопчика обстежують лікарі, у нього, попередньо, закритий перелом стегна.

«Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні донечки, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя дитини в момент заподіяння. За цей злочин передбачене покарання до восьми років увʼязнення. Ми клопотатимемо в суді про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - розповів начальник слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Петро Чефарлічев.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань, окрім ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, слідчі внесли відомості й за ознаками ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках цього провадження встановлюються обставини щодо побиття хлопчика. Процесуальне керівництво в розслідуванні обох справ здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси.

«У ході слідства буде надано правову оцінку всім діям як чоловіка, так і жінки. Про подію ми повідомили працівникам служби у справах дітей для вирішення подальшої долі дітей», - додав Чефарлічев.

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Одеса насильство побої

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