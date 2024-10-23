Польська радіостанція запустила програму з ведучим, створеним ШІ

OFF Radio Krakow запускає нові програми з віртуальними ведучими, викликавши невдоволонення серед журналістів.

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Польська радіостанція OFF Radio Krakow викликала суперечки після звільнення кількох співробітників і запуску нових програм з «ведучими», створеними штучним інтелектом. Про це повідомляє агентство АР.

Цього тижня радіостанція оголосила про свій перезапуск, стверджуючи, що це «перший експеримент у Польщі, де журналісти є віртуальними персонажами, створеними штучним інтелектом». Нові аватари призначені для залучення молодшої аудиторії та висвітлення тем культури, мистецтва і соціальних проблем, зокрема питань ЛГБТК+.

Керівник радіостанції Марчин Пуліт зауважив, що організація планує дослідити, чи є штучний інтелект більше можливістю чи загрозою для медіа та журналістики. Ці зміни привернули увагу суспільства після того, як журналіст Матеуш Демський, який раніше вів програму на станції, опублікував відкритого листа з протестом проти «заміни працівників штучним інтелектом». Він зазначив, що це створює небезпечний прецедент, який може призвести до заміни досвідчених спеціалістів у медіаіндустрії.

Лист Демського на ранок середи підписали понад 15 тисяч осіб, а також він отримав численні дзвінки від молодих людей, які не бажають бути частиною цього експерименту. Демський працював на OFF Radio Krakow з лютого 2022 року, зокрема проводячи інтерв'ю з українськими біженцями, але був звільнений у серпні.

Керівник радіостанції запевнив, що жоден журналіст не був звільнений через штучний інтелект, а лише через низький рівень аудиторії. Міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський також прокоментував ситуацію, підкресливши необхідність законодавства для регулювання використання штучного інтелекту.

Цікаво, що в один із днів канал транслював «інтерв'ю», проведене згенерованим ШІ ведучим, який видавав себе за Віславу Шимборську, польську поетесу і лауреатку Нобелівської премії, яка померла у 2012 році. Президент Фонду Шимборської підтвердив, що дав згоду на використання її імені у передачі, зазначивши, що поетеса, ймовірно, оцінить це нововведення.

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