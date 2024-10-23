Апеляційна палата ВАКС шукає головного спеціаліста сектору комунікацій та міжнародного співробітництва.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що оголосила прийом документів на посаду головного спеціаліста сектору комунікацій та міжнародного співробітництва (комунікаційник).

Обов’язки:

підготовка проєктів пресрелізів, коментарів, статей та інших матеріалів юридичного спрямування;

участь у підготовці медіа заходів;

підготовка презентацій;

ведення соціальних мереж, а також адміністрування офіційних вебсайтів;

моніторинг медіа.

Вимоги:

вища освіта, ступінь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, перевагою буде спеціальність «право»;

бажано релевантний досвід роботи;

вміння написання прес-релізів, статей, новин та інших інформаційних матеріалів;

вміння працювати з інформацією;

володіння інструментами графічного дизайну;

вільне володіння українською мовою, знання англійської буде перевагою;

вміння працювати в команді, комунікабельність, багатозадачність.

Умови роботи:

стабільні та прозорі умови оплати праці;

офіційне працевлаштування;

зручне місце розташування (м. Арсенальна);

професійний розвиток та навчання.

«Посадовий оклад 29 184 грн

Чекаємо на ваше резюме та короткий, проте змістовний мотиваційний лист до 17:00 5 листопада 2024 року на адресу електронної пошти: [email protected]», - повідомили у АП ВАКС.

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