Практика судів
  1. В Україні

Оклад 29 тис грн — Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

18:03, 23 жовтня 2024
Апеляційна палата ВАКС шукає головного спеціаліста сектору комунікацій та міжнародного співробітництва.
Оклад 29 тис грн — Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що оголосила прийом документів на посаду головного спеціаліста сектору комунікацій та міжнародного співробітництва (комунікаційник).

Обов’язки:

  • підготовка проєктів пресрелізів, коментарів, статей та інших матеріалів юридичного спрямування;
  • участь у підготовці медіа заходів;
  • підготовка презентацій;
  • ведення соціальних мереж, а також адміністрування офіційних вебсайтів;
  • моніторинг медіа.

Вимоги:

  • вища освіта, ступінь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, перевагою буде спеціальність «право»;
  • бажано релевантний досвід роботи;
  • вміння написання прес-релізів, статей, новин та інших інформаційних матеріалів;
  • вміння працювати з інформацією;
  • володіння інструментами графічного дизайну;
  • вільне володіння українською мовою, знання англійської буде перевагою;
  • вміння працювати в команді, комунікабельність, багатозадачність.

Умови роботи:

  • стабільні та прозорі умови оплати праці;
  • офіційне працевлаштування;
  • зручне місце розташування (м. Арсенальна);
  • професійний розвиток та навчання.

«Посадовий оклад 29 184 грн

Чекаємо на ваше резюме та короткий, проте змістовний мотиваційний лист до 17:00 5 листопада 2024 року на адресу електронної пошти: [email protected]», - повідомили у АП ВАКС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КСУ розглядає конституційну скаргу чоловіка, який відмовився від мобілізації до ЗСУ через релігію, і отримав 3 роки в’язниці

Раніше Верховний Суд виснував, що відмовитися від мобілізації через релігійні переконання не можна, і залишив в силі вирок 3 роки позбавлення волі автору конституційної скарги, який апелював до свого права на альтернативну службу замість військової.

ЄС пригрозив Україні затримати виплату в 4 млрд євро, бо депутати не прийняли закон про пом’якшення покарання корупціонерам шляхом угод зі слідством – лист

Через те, що народні депутати терміново не ухвалили закон про угоди зі слідством для пом’якшення покарання корупціонерам, ЄС попередив про затримку з виплатою траншу в 4 млрд євро – лист заступника міністра закордонних справ.

У 2025 році в Україні запустять загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю з детальними метаданими

Також буде створено реєстр оцінок фінансових активів.

Тестування в апеляційні суди завершено – результати за 23 жовтня

В останній день тестування на знання норм права 3 кандидата не набрали прохідний бал, а ще 3 не з’явилися.

Для того, щоб стати суддею, не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – вимоги спростять

Кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду