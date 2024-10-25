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Мережі фастфуду США вилучають цибулю через спалах кишкової палички у McDonald's

15:59, 25 жовтня 2024
Burger King та KFC прибирають цибулю з меню через спалах кишкової палички.
Мережі фастфуду США вилучають цибулю через спалах кишкової палички у McDonald's
Джерело фото: Getty Images
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Слідом за спалахом кишкової палички, пов'язаним із цибулею у ресторанах McDonald's, мережі фастфуду в США почали вилучати свіжу цибулю зі своїх страв. Цей спалах призвів до захворювання 49 осіб, одна з яких померла.

Згідно з інформацією агентства Reuters, материнська компанія Burger King, Restaurant Brands International, та Yum Brands, що управляє KFC, Pizza Hut і Taco Bell, оголосили про видалення цибулі з меню. Представник Burger King повідомив, що приблизно 5% ресторанів вже прибрали цибулю зі своїх страв.

McDonald's підтвердив, що постачальником нарізаної цибулі була компанія Taylor Farms, яка вже відкликала продукцію з ресторанів. Компанія відкликала кілька партій жовтої цибулі, виробленої на заводі в Колорадо, що стало відомо з повідомлення про відкликання від US Foods, одного з найбільших постачальників продуктів у США.

Taylor Farms також постачає цибулю до близько 5% ресторанів Burger King. Проте, представник компанії зазначив, що Burger King не отримував жодних повідомлень від органів охорони здоров'я та не зафіксував випадків захворювання в своїй мережі. Yum Brands також вилучає цибулю "з метою запобігання".

У четвер Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) підтвердило, що Taylor Farms постачала цибулю до постраждалих ресторанів McDonald's, і компанія розпочала добровільне відкликання. Представник FDA також зазначив, що жовта цибуля була продана іншим клієнтам у сфері громадського харчування, і всі отримувачі відкликаної цибулі були проінформовані.

Дистриб'ютори, такі як US Foods та Sysco Corp, також попередили своїх клієнтів про відкликання продукції. Міністерство сільського господарства США повідомило, що свіжа цибуля є ймовірним джерелом спалаху, і регулятори продовжують розслідування.

Як відомо, У США люди масово отруїлись в мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's. Одна людина померла, ще десять були госпіталізовані.

Крім того, акції McDonald’s різко впали після масових отруєнь бургерами у США.

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США отруєння McDonald's

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