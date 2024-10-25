Валерія Заболотного обрали головою Чернігівського апеляційного суду

У Чернігівському апеляційному суді обрали голову суду.

Джерело фото: ЗМІ

У Чернігівському апеляційного суду обрали Валерія Заболотного головою суду. Про це повідомили у суді.

Як зазначається, на виконання вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 10 жовтня відбулися загальні збори суддів Чернігівського апеляційного суду для вирішення питання про обрання голови та заступника голови суду.

Згідно з вимогами чинного законодавства, шляхом таємного голосування на посаду голови суду обрали Заболотного Валерія Миколайовича.

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