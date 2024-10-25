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В Україні створять Національну установу розвитку, що визначатиме долю коштів від іноземних та міжнародних фінансових організацій

12:03, 25 жовтня 2024
Як зазначає Головне юридичне управління ВР, Національна установа розвитку може перетворитися на монополіста в усьому, що стосується надходження в Україну коштів іноземних та міжнародних фінансових організацій, їх розподілу та використання.
В Україні створять Національну установу розвитку, що визначатиме долю коштів від іноземних та міжнародних фінансових організацій
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У Верховній Раді підготували до другого читання законопроект про Національну установу розвитку 11238. Комітет з питань податкової політики рекомендував прийняти його в цілому.

Законопроектом передбачено створення Національної установи розвитку (НУР) як юридичної особи приватного права та покладення на неї певного функціоналу. По суті, йдеться про створення парламентом юридичної особи.

Як вказало Головне юридичне управління парламенту, запроваджувані проектом виняткові, безпрецедентно сприятливий режим функціонування НУР, ще й за умови відсутності закону про міжнародну технічну допомогу, фактично обумовлюють його перетворення на монополіста в усьому, що стосується надходження в Україну коштів іноземних та міжнародних фінансових організацій, їх розподілу та використання.

Учасниками Національної установи розвитку, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації, організації міжнародного співробітництва та розвитку (у тому числі банки розвитку) держав – членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку, міжнародні та іноземні організації, які надавали або реалізовували міжнародну технічну допомогу Україні.

НУР створюється як юридична особа приватного права, яка виконує функції із забезпечення фінансової та іншої підтримки розвитку та відбудови економіки України шляхом здійснення операцій з банками та іншими надавачами фінансових послуг та/або у співпраці з ними.

Одним із видів діяльності НУР задекларовано супроводження та посередництво при розподілі та адміністрування коштів державних, регіональних та місцевих програм розвитку або підтримки, проектів міжнародної технічної допомоги, проектів міжнародних фінансових організацій, проектів іноземних держав, інших програм і проектів розвитку та відбудови економіки України.

Кошти на здійснення діяльності НУР має залучати у будь-якій формі від держави, органів місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку (зокрема, банків розвитку) та учасників Національної установи розвитку.

«Зважаючи на викладене, очевидно йдеться, зокрема про використання коштів, що залучаються до державного бюджету як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, як запозичення, отримані державою, або під державні гарантії для реалізації відповідних державних програм та проектів тощо.

При цьому, зокрема відповідно до статті 4 Закону України «Про державні цільові програми» перелік державних цільових програм, які планується виконати у відповідному році з використанням коштів Державного бюджету України, подається на розгляд Верховної Ради України разом із проектом закону про Державний бюджет України на відповідний рік» - зазначає ГЮУ.

НУР здійснює такі види діяльності:

  • надання коштів у кредит;
  • надання гарантій;
  • компенсація відсоткової ставки, основної суми та/або інших платежів за кредитами, фінансовим лізингом, факторингом та/або гарантіями;
  • діяльність з укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок (для участі у розподілі ризиків, управлінні ризиками та/або реалізації інвестиційної політики Національною установою розвитку);
  • залучення коштів у способи, передбачені цим Законом;
  • діяльність із розробки, супроводження та посередництва при розподілі та адміністрування коштів програм та проектів;
  • проведення інвестиційних досліджень, фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій або консультацій;
  • інші види діяльності (крім діяльності з надання фінансових послуг та діяльності у сфері матеріального виробництва і торгівлі), які здійснюються відповідно до рішень Загальних зборів Національної установи розвитку.

Порядок надання НУР послуг, в межах видів діяльності, встановлюється Міністерством фінансів України. Національний банк має право за погодженням з Мінфіном встановлювати вимоги до діяльності Національної установи розвитку.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект Парламент

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В Україні створять Національну установу розвитку, що визначатиме долю коштів від іноземних та міжнародних фінансових організацій

Як зазначає Головне юридичне управління ВР, Національна установа розвитку може перетворитися на монополіста в усьому, що стосується надходження в Україну коштів іноземних та міжнародних фінансових організацій, їх розподілу та використання.

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