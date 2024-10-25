В Украине будет создано Национальное учреждение развития, которое будет определять судьбу средств от иностранных и международных финансовых организаций

Как отмечает Главное юридическое управление ВР, Национальное учреждение развития может превратиться в монополиста во всем, что касается поступления в Украину средств иностранных и международных финансовых организаций, их распределения и использования.

В Верховной Раде подготовили ко второму чтению законопроект о Национальном учреждении развития 11238. Комитет по налоговой политике рекомендовал принять его в целом.

Законопроектом предусмотрено создание Национального учреждения развития (НУР) как юридического лица частного права и возложение на него определенного функционала. По сути речь идет о создании парламентом юридического лица.

Как указало Главное юридическое управление парламента, вводимый проектом исключительный, беспрецедентно благоприятный режим функционирования НУР, еще и при отсутствии закона о международной технической помощи, фактически обуславливают его превращение в монополиста во всем, что касается поступления в Украину средств иностранных и международных финансовых организаций, их распределения и использования.

Участниками Национального учреждения развития, кроме государства, могут быть международные финансовые организации, организации международного сотрудничества и развития (в том числе банки развития) государств – членов Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития, международные и иностранные организации, оказывавшие или реализующие международную техническую помощь Украине.

НУР создается как юридическое лицо частного права, которое выполняет функции по обеспечению финансовой и иной поддержки развития и восстановления экономики Украины путем осуществления операций с банками и другими поставщиками финансовых услуг и/или в сотрудничестве с ними.

Одним из видов деятельности НУР задекларировано сопровождение и посредничество при распределении и администрировании средств государственных, региональных и местных программ развития или поддержки, проектов международной технической помощи, проектов международных финансовых организаций, проектов иностранных государств, других программ и проектов развития и восстановления экономики Украины.

Средства на осуществление деятельности НУР должны привлекаться в любой форме от государства, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития (в частности, банков развития) и участников Национального учреждения развития.

«Учитывая изложенное, очевидно речь идет, в частности, об использовании средств, привлекаемых в государственный бюджет как поступления в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, как заимствования, полученные государством, или под государственные гарантии для реализации соответствующих государственных программ и проектов и т.д.

При этом, в частности, согласно статье 4 Закона Украины «О государственных целевых программах» перечень государственных целевых программ, которые планируется выполнить в соответствующем году с использованием средств Государственного бюджета Украины, представляется на рассмотрение Верховной Рады Украины вместе с проектом закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год» - отмечает ГЮУ.

НУР осуществляет следующие виды деятельности:

предоставление средств в кредит;

предоставление гарантий;

компенсация процентной ставки, основной суммы и/или других платежей по кредитам, финансовому лизингу, факторингу и/или гарантиям;

деятельность по заключению деривативных контрактов и совершению сделок по финансовым инструментам от своего имени и за свой счет (для участия в распределении рисков, управлении рисками и/или реализации инвестиционной политики Национальным учреждением развития);

привлечение средств способами, предусмотренными настоящим Законом;

деятельность по разработке, сопровождению и посредничеству при распределении и администрировании средств программ и проектов;

проведение инвестиционных исследований, финансового анализа или предоставление любых других общих рекомендаций или консультаций;

другие виды деятельности (кроме деятельности по предоставлению финансовых услуг и деятельности в сфере материального производства и торговли), которые осуществляются в соответствии с решениями Общего собрания Национального учреждения развития.

Порядок предоставления НУР услуг в пределах видов деятельности устанавливается Министерством финансов Украины. Национальный банк вправе по согласованию с Минфином устанавливать требования к деятельности Национального учреждения развития.

Автор: Наталья Мамченко

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