В Украине внедрены новые требования контроля качества формы для военных

На запрос военных Минобороны внедрило новые стандарты качества военного обеспечения.

mil.gov.ua: mil.gov.ua

В Украине введены новые требования по контролю качества предметов вещевого обеспечения Вооруженных сил. Технический осмотр и испытания товаров будут осуществляться по современным методикам, соответствующим международным стандартам. Об этом сообщило Минобороны.

Новый стандарт контроля качества, разработанный Центральным управлением контроля качества Министерства обороны, вступил в силу в этом месяце. Он создан по запросу военных, поскольку в условиях войны требования к качеству вещевого обеспечения выросли, а технологический прогресс в производстве материалов и средств защиты значительно ускорился.

Министерство обороны Украины постоянно работает над усовершенствованием контроля качества всех товаров для военных. Новый стандарт поможет поставщикам лучше осознавать свои права и обязанности.

Документ четко определяет процедуры контроля качества на всех этапах поставки, включая проведение входного контроля сырья и комплектующих, проверку контрольных образцов товара и приемочный контроль качества продукции.

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