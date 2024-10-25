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В Україні впроваджено нові вимоги контролю якості форми для військових

18:24, 25 жовтня 2024
На запит військових Міноборони впровадило нові стандарти якості військового забезпечення.
В Україні впроваджено нові вимоги контролю якості форми для військових
Джерело фото: mil.gov.ua
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В Україні введено нові вимоги щодо контролю якості предметів речового забезпечення Збройних сил. Технічний огляд та випробування товарів здійснюватимуться за сучасними методиками, що відповідають міжнародним стандартам. Про це повідомило Міноборони.

Новий стандарт контролю якості, розроблений Центральним управлінням контролю якості Міністерства оборони, набув чинності цього місяця. Він створений на запит військових, оскільки в умовах війни вимоги до якості речового забезпечення зросли, а технологічний прогрес у виробництві матеріалів та засобів захисту значно прискорився.

Міністерство оборони України постійно працює над удосконаленням контролю якості всіх товарів для військових. Новий стандарт допоможе постачальникам краще усвідомлювати свої права та обов'язки.

Документ чітко визначає процедури контролю якості на всіх етапах постачання, включаючи проведення вхідного контролю сировини та комплектуючих, перевірку контрольних зразків товару та приймальний контроль якості продукції.

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військові Міноборони

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