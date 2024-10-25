Омбудсмену Дмитру Лубінцю у Катарі передали листи українських військовополонених і списки зниклих безвісти

Списки зниклих безвісти військових ЗСУ та їхні листи рідним вдалось отримати Омбудсмену Дмитру Лубінцю під час зустрічі у Катарі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Катарі отримав списки зниклих безвісти українських військових і листи військовополонених до рідних.

Як розповів сам Омбудсмен, він зустрався із міністеркою з питань міжнародного співробітництва в міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.

"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних та обговорити можливість прискорення процесу обміну військовополоненими", - повідомив Лубінець.

До того ж, за його словами, вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню особистих документів.

Катар — основний посередник між рф і Україною в питанні утримуваних державою-агресором, зауважив Омбудсмен.

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