Омбудсмену Дмитрию Лубинцу в Катаре передали письма украинских военнопленных и списки пропавших без вести

Списки пропавших без вести военных ВСУ и их письма родным удалось получить Омбудсмену Дмитрию Лубинцу во время встречи в Катаре.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Катаре получил списки пропавших без вести украинских военных и письма военнопленных родным.

Как рассказал сам Омбудсмен, он встретился с министершей по вопросам международного сотрудничества в министерстве иностранных дел Катара Лолвой Рашид Аль Хатер.

"Благодаря усилиям нашего основного посредника через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными", - сообщил Лубинец.

К тому же, по его словам, удалось наработать договоренности о предоставлении помощи гражданским, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в частности, содействии восстановлению личных документов.

Катар – основной посредник между рф и Украиной в вопросе удерживаемых государством-агрессором, заметил Омбудсмен.

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