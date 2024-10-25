Когда в Ивано-Франковске начнут патрулировать языковые инспекторы и кто это будет, – рассказал мэр города

В Ивано-Франковске стартуют волонтерские патрули для контроля чистоты языка.

Источник фото: expert.in.ua

Ивано-Франковск объявил дату начала работы первых языковых инспекторов-волонтеров - патрули выйдут на улицы с 28 октября. Мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что около трети из 40 желающих контролировать чистоту украинского языка - это внутренне перемещенные лица.

«Ожидал, что это будут преимущественно люди старшего возраста, но очень много молодых прогрессивных людей. Что интересно, среди них треть - внутренне перемещенные лица», - отметил Марцинкив в эфире ТРК «Вежа».

По словам мэра, языковые инспекторы будут работать исключительно в рамках правового поля. «Популяризируем курсы украинского языка. Продумали большое количество мероприятий на зимний период с привлечением писателей и театра», - добавил он.

На своей Facebook-странице Руслан Марцинкив также поделился фотографиями с подготовительного собрания, отметив: «Мы должны быть 100% украиноязычным городом. Городом - патриотов своей страны».

Набор волонтеров для языковых инспекторов продолжается, и кандидаты могут указать желаемое направление деятельности, например распространение информационных листовок или контроль за соблюдением языкового законодательства.

Напомним, что городской голова Франковска Руслан Марцинкив сообщал, что в городе начнет деятельность новая структура - языковые инспекторы, которые будут противодействовать распространению русского языка.

Позже стало известно, что языковые инспекторы не будут наказывать за употребление русского языка, а популяризировать украинский.

Впоследствии заместитель мэра сообщил, что языковых инспекторов в Ивано-Франковске не будет, на них нет средств.

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