Практика судов
  1. Общество

В НСЗУ отметили, что программа медгарантий позволяет выбирать роддом, но не врача, с которым рожать

17:12, 25 октября 2024
Пациентка может выбирать родильный дом среди тех, которые заключили договор с НСЗУ, но программа медгарантий покрывает роды с дежурной бригадой.
В НСЗУ отметили, что программа медгарантий позволяет выбирать роддом, но не врача, с которым рожать
Источник фото: Оmurden Сengiz / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальной службе здоровья Украины отмечают, что в отношении ведения беременности и родов существует немало мифов, иногда совершенно противоположных друг другу.

Следовательно, в НСЗУ решили напомнить, что программа медицинских гарантий покрывает роды пациенткам в Украине. Место регистрации или проживания не имеет значения. Пациентки свободно выбирают родильный дом, где должен появиться на свет младенец. Главное — выбирать среди медицинских учреждений, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах.

«Платить за услугу медицинской помощи при родах не нужно. Все необходимое – и лекарства, и медицинские изделия, и необходимые манипуляции – входят в безвозмездный пакет услуг», - пишут в НСЗУ.

В то же время там обращают внимание, что то, что пациентка может выбирать родильный дом — правда. А то, что пациентка может выбирать врача, с которым рожать, и это покрывается Программой медгарантий – миф.

«Программа медгарантий покрывает роды с дежурной (!) акушерской бригадой», — отметили там.

В НСЗУ подчеркивают, что личные договоренности пациентки с определенным врачом находятся вне Программы медицинских гарантий и не предусмотрены в пакете услуг «Медицинская помощь при родах».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Почему отец не может установить факт самостоятельного воспитания ребенка в рамках отдельного производства – Большая Палата Верховного Суда высказала позицию

Мать уехала за границу в феврале 2022 года и не участвовала в воспитании сына, и мужчина обратился в суд за установлением факта самостоятельного воспитания ребенка отцом – что решила Большая Палата Верховного Суда.

В Еврокомиссии решили привязать распределение средств между странами ЕС к политическим и экономическим реформам – план Урсулы фон дер Ляйен натолкнулся на критику

Изменение действующих правил состоит в том, что страны получат деньги только при проведении реформ, которые поддерживает Брюссель.

Отставку судьи попытались заблокировать общественные активисты, но Совет правосудия и адвокаты с ними не согласились

Судья-спикер Днепровского райсуда Киева Юлия Иванина уволилась в отставку, несмотря на сопротивление.

ВСП с ГСА решили ликвидировать с 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua

Почтовый сервис mail.gov.ua с 1 апреля 2025 года прекращает работу.

Новый состав Счетной палаты выберут с решающим голосом международных экспертов – Роксолана Пидласа

Принятие реформы Счетной палаты – условие на получение финансирования США, а именно $1 млрд долларов только за второе чтение и $1,5 млрд в целом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ