В НСЗУ отметили, что программа медгарантий позволяет выбирать роддом, но не врача, с которым рожать

Пациентка может выбирать родильный дом среди тех, которые заключили договор с НСЗУ, но программа медгарантий покрывает роды с дежурной бригадой.

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В Национальной службе здоровья Украины отмечают, что в отношении ведения беременности и родов существует немало мифов, иногда совершенно противоположных друг другу.

Следовательно, в НСЗУ решили напомнить, что программа медицинских гарантий покрывает роды пациенткам в Украине. Место регистрации или проживания не имеет значения. Пациентки свободно выбирают родильный дом, где должен появиться на свет младенец. Главное — выбирать среди медицинских учреждений, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах.

«Платить за услугу медицинской помощи при родах не нужно. Все необходимое – и лекарства, и медицинские изделия, и необходимые манипуляции – входят в безвозмездный пакет услуг», - пишут в НСЗУ.

В то же время там обращают внимание, что то, что пациентка может выбирать родильный дом — правда. А то, что пациентка может выбирать врача, с которым рожать, и это покрывается Программой медгарантий – миф.

«Программа медгарантий покрывает роды с дежурной (!) акушерской бригадой», — отметили там.

В НСЗУ подчеркивают, что личные договоренности пациентки с определенным врачом находятся вне Программы медицинских гарантий и не предусмотрены в пакете услуг «Медицинская помощь при родах».

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