У НСЗУ наголосили, що програма медгарантій дозволяє обирати пологовий будинок, але не лікаря, з яким народжувати

Пацієнтка може обирати пологовий будинок серед тих, які уклали договір із НСЗУ, але програма медгарантій покриває пологи з черговою бригадою.

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У Національній службі здоров’я України зазначають, що стосовно ведення вагітності та пологів існує чимало міфів, іноді абсолютно протилежних один одному.

Відтак, у НСЗУ вирішили нагадати, що програма медичних гарантій покриває пологи пацієнткам в Україні. Місце реєстрації чи проживання не має значення. Пацієнтки вільно обирають пологовий будинок, де має з’явитися на світ немовля. Головне — обирати серед тих медичних закладів, які уклали договір із НСЗУ на медичну допомоги при пологах.

«Платити за послугу медичної допомоги при пологах не потрібно. Все необхідне — і ліки, і медичні вироби, і необхідні маніпуляції — входять у безоплатний пакет послуг», - пишуть у НСЗУ.

Водночас там звертають увагу, що те, що пацієнтка може обирати пологовий будинок — правда. А те, що пацієнтка може обирати лікаря, з яким народжувати, і це покривається Програмою медгарантій — міф.

«Програма медгарантій покриває пологи з черговою (!) акушерською бригадою», — наголосили там.

У НСЗУ підкреслюють, що особисті домовленості пацієнтки з певним лікарем знаходяться поза межами Програми медичних гарантій і не передбачені в пакеті послуг «Медична допомога при пологах».

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