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«Наводить на невеселі думки»: Данило Гетманцев розкритикував перенесення строків виконання низки заходів Антикорупційної програми

11:35, 25 жовтня 2024
Виконання окремих заходів Державної антикорупційної програми перенесли з квітня 2023 року на вересень 2025 року без визначення причин – Данило Гетманцев вважає, що потрібно розібратися.
«Наводить на невеселі думки»: Данило Гетманцев розкритикував перенесення строків виконання низки заходів Антикорупційної програми
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою 18 жовтня №1194 вніс зміни до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки. Зокрема, перенесені і строки розробки проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) «з урахуванням найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Громадською радою міжнародних експертів, Громадською радою доброчесності».

Також на грудень 2025 року перенесли завдання для ДСА і ВККС з розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі в ЄСІТС.

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, потрібно розібратися у причинах і підставах перенесення окремих заходів в контексті, що виконання ДАП є дорожньою картою антикорупційних змін.

Так, він нагадав, що Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки було затверджено постановою Кабміну у березні 2023 року і за півтора роки, що минули від цього часу, і трохи більше за половину горизонту, на який вона була розрахована, варто було поглянути на програму свіжим поглядом, оцінити зроблене та поставити нові завдання.
«Оновлення виявилось дійсно масштабним і викладено на 216 (!!!) сторінках.
Однак уважне вивчення ухваленого документу наводить на досить невеселі думки.
Адже якщо винести за дужки уточнення затверджених півтора роки тому формулювань, заміну виконавців у зв’язку зі змінами, що стались у системі органів державної влади, літературні вправи (на кшталт заміни слів «дослідження» - «аналізом», «підприємців» - «суб’єктами господарювання», а «єдиних критеріїв» - «єдиними показниками») та корекцію «індикаторів досягнення», то решта (більше половини документа) – це перенесення строків виконання великої кількості антикорупційних заходів.
І якби йшлося про прострочення на один-два місяці, то можна було б «прикритися» повномасштабною війною, нестачею та плинністю кадрів в органах влади, обмеженим фінансуванням та іншими традиційними «бюрократичними виправданнями» (хоча з подібним підходом не можу погодитись – адже програма приймалась у березні 2023 року, коли вже рік як тривала війна нинішньої інтенсивності, йшли бойові дії по всій лінії фронту протяжністю понад тисячу кілометрів, органи влади повинні були адаптуватися до роботи у нових умовах, і це не може бути причиною невиконання заходів «антикору»).
Але коли йдеться про перенесення (у жовтні 2024 року!) строків реалізації завдань з березня 2023 року – на лютий чи травень 2025 року, з квітня 2023 року – на вересень 2025 року, з червня 2023 року – на травень 2025 року чи серпня 2023 року – на грудень 2025 року (і подібних прикладів можна навести чимало)…
За кожним таким зірваним чи суттєво простроченим завданням та заходом стоїть не тільки чиєсь прізвище, яке бажано було б почути, але й збереження можливостей для масштабних проявів корупції та схем, які ми побачили останнім часом, приміром, у системі МСЕК (до речі, цій «темі» в антикорупційній програмі теж було присвячено декілька пунктів) і які викликають серйозне та справедливе обурення у суспільстві.
Україна рухається до вступу в Євросоюз, який під мікроскопом вивчатиме все пов’язане з корупцією (як свідчить досвід Болгарії та Румунії, ще не один рік навіть після набуття членства в Об’єднанні). Ми бачимо обізнаність наших партнерів, їх чутливе ставлення до цього питання та зауваження про «недостатність прогресу» на кожній зустрічі.

Тому просто перенесення строків невиконаних заходів без визначення причин та встановлення «причетних» скоріш за все матиме наслідком те, що під кінець 2025 року більшість завдань буде механічно переставлено у наступну Антикорупційну програму вже з термінами 2027-2028 рік» - зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС ДСА Верховна Рада України Кабінет Міністрів України ВРП ЄСІТС

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