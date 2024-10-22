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Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді будуть затверджені у листопаді

08:15, 22 жовтня 2024
Кабмін вніс зміни до строків затвердження Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді.
Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді будуть затверджені у листопаді
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Кабмін постановою 18 жовтня №1194 вніс зміни до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.

Так, у жовтні 2024 року Вища рада правосуддя, ВККС і ГРД мають розробити проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) «з урахуванням найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Громадською радою міжнародних експертів, Громадською радою доброчесності».

У листопаді 2024 року має відбутися погодження доопрацьованого проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), його затвердження та оприлюднення.

При цьому на грудень 2025 року перенесли завдання для ДСА і ВККС з розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Нагадаємо, як раніше розповіла в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, у проекті Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства до 2029 року окремий підрозділ присвячено діяльності Верховного Суду. Хоча питання «переатестації» суддів Верховного Суду окремо не виділено, але йдеться про перевірку їх доброчесності та статків на підставах і в порядку, встановленому законом. Крім того, передбачено питання удосконалення кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду судді Верховного Суду та конкурсних процедур.

Також у Стратегії створення Вищого суду з публічно-правових спорів як суду першої та апеляційної інстанцій для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів закладено в короткострокових заходах подальшої розбудови системи вищих спеціалізованих судів.

Створення цього суду має відбуватися в кілька етапів. На першому етапі потрібно внести відповідні зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та до процесуальних кодексів щодо встановлення юрисдикції цього суду. Другий етап –  внесення Президентом проєкту закону про створення відповідного суду. Після набуття чинності цим законом негайно буде розпочато конкурс з метою добору суддів, які пройдуть належну перевірку доброчесності та професіоналізму із залученням громадянського суспільства та незалежних експертів.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя Кабінет Міністрів України

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