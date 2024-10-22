Державна судова адміністрація створила online мапу судів з показниками часу, необхідного для розгляду справ

Мапа судів необхідна для висвітлення інформації про стан здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами, а також для «прийняття обґрунтованих управлінських рішень».

Державна судова адміністрація у найближчий час планує оприлюднити інтерактивну online мапу судів України з інформацією про показники часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до місцевих та апеляційних судів.

Відповідно, Департамент інформаційних технологій ДСА буде здійснювати розрахунок показників часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до місцевих та апеляційних судів після формування зведеної оперативної звітності за відповідні звітні періоди: І квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

Розрахунок показників часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до місцевих та апеляційних судів (далі – показники часу) буде здійснюватися щокварталу не пізніше до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Розміщуватися online мапа судів з інформацією про показники часу буде на головній сторінці порталу «Судова влада України».

З текстом зазначеного наказу можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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