Государственная судебная администрация создала online карту судов с показателями времени, необходимого для рассмотрения дел

Карта судов необходима для освещения информации о состоянии правосудия местными и апелляционными судами, а также для «принятия обоснованных управленческих решений».

Государственная судебная администрация в ближайшее время планирует обнародовать интерактивную online карту судов Украины с информацией о показателях времени, необходимого для рассмотрения дел и материалов, поступивших в местные и апелляционные суды.

Соответственно, Департамент информационных технологий ГСА будет осуществлять расчет показателей времени, необходимого для рассмотрения дел и материалов, поступивших в местные и апелляционные суды после формирования сводной оперативной отчетности за соответствующие отчетные периоды: I квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

Расчет показателей времени, необходимого для рассмотрения дел и материалов, поступивших в местные и апелляционные суды (далее – показатели времени) будет осуществляться ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Размещаться online карта судов с информацией о показателях времени будет на главной странице портала «Судебная власть Украины».

С текстом указанного приказа можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.