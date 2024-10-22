Государственная судебная администрация создала online карту судов с показателями времени, необходимого для рассмотрения дел

Государственная судебная администрация в ближайшее время планирует обнародовать интерактивную online карту судов Украины с информацией о показателях времени, необходимого для рассмотрения дел и материалов, поступивших в местные и апелляционные суды.
Соответственно, Департамент информационных технологий ГСА будет осуществлять расчет показателей времени, необходимого для рассмотрения дел и материалов, поступивших в местные и апелляционные суды после формирования сводной оперативной отчетности за соответствующие отчетные периоды: I квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
Расчет показателей времени, необходимого для рассмотрения дел и материалов, поступивших в местные и апелляционные суды (далее – показатели времени) будет осуществляться ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Размещаться online карта судов с информацией о показателях времени будет на главной странице портала «Судебная власть Украины».
С текстом указанного приказа можно ознакомиться ниже:
Автор: Вячеслав Хрипун
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