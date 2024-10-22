Нового руководителя Бюро экономической безопасности назначат до конца февраля 2025 года

Процедура отбора нового главы Бюро экономической безопасности должно состояться с решающим голосом международных экспертов.

Украина должна отобрать с решающим участием международных экспертов и назначить нового руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) до конца февраля 2025 года. Об этом говорится в обновленном Меморандуме с МВФ.

Как указано в документе, после принятия нового законодательства в июне 2024 БЭБ сосредоточится на основных экономических и финансовых преступлениях, а его аналитический потенциал будет усилен.

Украинские власти обязуются назначить нового председателя БЭБ на основе процесса отбора, предусмотренного законом (структурный ориентир – конец февраля 2025 года).

Новый руководитель БЭБ утвердит порядок аттестации и сформирует аттестационную комиссию в течение трех месяцев со дня назначения.

«Учитывая важность усиления контроля соблюдения законодательства и выявления крупных финансовых и экономических преступлений, существует необходимость усилить аналитическую поддержку для выявления уклонений от уплаты налогов.

С этой целью новый закон о БЭБ, принятый в июне 2024 г., закрепляет надежные механизмы прозрачности, подотчетности и добродетели. БЭБ будет сосредотачиваться на основных экономических и финансовых преступлениях и укреплять свой аналитический потенциал для эффективного предотвращения таких преступлений с применением подхода, основанного на оценке риска (что дополняется усилиями по обеспечению возможности ГНС и Государственной таможенной службы эффективно противодействовать нарушениям в налоговой и таможенной сферах).

Важно, что закон ужесточает требования к составу комиссии по отбору на должность руководителя БЭБ с решающим голосом независимых экспертов с международным опытом.

Независимые эксперты также будут играть важную роль как в процессе аттестации имеющегося персонала для оценки его добродетели и профессиональной компетентности, так и кадровых комиссий по отбору новых работников» - говорится в документе.

Новый руководитель БЭБ утвердит порядок аттестации персонала Бюро и сформирует аттестационную комиссию в течение трех месяцев со дня назначения.

Приоритетным будет проведение аттестации руководителей отделов и территориальных управлений и их заместителей.

Кроме того, украинские власти должны использовать систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПИК/ФТ), чтобы поддерживать усилия по выявлению уклонения от уплаты налогов и контрабанды товаров в значительных размерах с помощью инструментов финансовой разведки, в координации с соответствующими ведомствами.

Также будет продолжена работа по реформированию для повышения эффективности деятельности Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Кроме назначения главы БЭБ, правительство также обязалось назначить нового главу таможни по прозрачным процедурам и с помощью независимых экспертов с международным опытом, указывает МВФ.

«Меры по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма и сотрудничеству с Госфинмониторингом также следует использовать для дальнейшего содействия выявлению налоговых преступлений и контрабанды. Это требует усиления аналитических возможностей органов власти и обмена информацией», - отмечает МВФ.

Автор: Наталья Мамченко

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