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Нового керівника Бюро економічної безпеки призначать до кінця лютого 2025 року

09:30, 22 жовтня 2024
Процедура відбору нового очільника Бюро економічної безпеки має відбутися з вирішальним голосом міжнародних експертів.
Нового керівника Бюро економічної безпеки призначать до кінця лютого 2025 року
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Україна повинна відібрати за вирішальної участі міжнародних експертів і призначити нового керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) до кінця лютого 2025 року. Про це йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ.

Як вказано у документі, після ухвалення нового законодавства в червні 2024 року БЕБ зосередиться на основних економічних і фінансових злочинах, а його аналітичний потенціал буде посилено.

Українська влада зобов’язується призначити нового голову БЕБ на основі процесу відбору, передбаченого законом (структурний орієнтир – кінець лютого 2025 року).

Новий керівник БЕБ затвердить порядок атестації та сформує атестаційну комісію протягом трьох місяців з дня призначення.

«Враховуючи важливість посилення контролю за дотриманням законодавства та виявлення великих фінансових та економічних злочинів, існує потреба посилити аналітичну підтримку для виявлення ухилень від сплати податків.

З цією метою новий закон про БЕБ, прийнятий у червні 2024 року, закріплює надійні механізми прозорості, підзвітності та доброчесності. БЕБ зосереджуватиметься на основних економічних і фінансових злочинах і зміцнюватиме свій аналітичний потенціал для ефективного запобігання таким злочинам із застосуванням підходу, що ґрунтується на оцінці ризику (що доповнюється зусиллями щодо забезпечення спроможності ДПС та Державної митної служби ефективно протидіяти порушенням у податковій та митній сферах) .

Важливо, що закон посилює вимоги до складу комісії з відбору на посаду керівника БЕБ з вирішальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом.

Незалежні експерти також відіграватимуть важливу роль як у процесі атестації наявного персоналу для оцінки їх доброчесності та професійної компетентності, так і кадрових комісій для відбору нових працівників» - зазначено у документі.

Новий керівник БЕБ затвердить порядок атестації персоналу Бюро та сформує атестаційну комісію протягом трьох місяців з дня призначення.

Пріоритетним буде проведення атестації керівників відділів і територіальних управлінь та їх заступників.

Крім того, українська влада повинна використовувати систему боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), щоб підтримувати зусилля з виявлення ухилення від сплати податків і контрабанди товарів у значних розмірах за допомогою інструментів фінансової розвідки, у координації з відповідними відомствами.

Також буде продовжена робота над реформуванням для підвищення ефективності діяльності Державної митної служби та Державної податкової служби. Крім призначення голови БЕБ, уряд також зобов’язався призначити нового голову митниці за прозорими процедурами та за допомогою незалежних експертів з міжнародним досвідом, вказує МВФ.

«Заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та співробітництву з Держфінмоніторингом також слід використовувати для подальшого сприяння виявленню податкових злочинів і контрабанди. Це вимагає посилення аналітичних можливостей органів влади та обміну інформацією» - зазначає МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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МВФ бюро економічної безпеки

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