Как правильно и безопасно использовать обогреватели — советы

Отопление в квартирах пока не дали, а на улице заметно похолодало, поэтому многие начинают использовать альтернативные источники тепла, например, электрообогреватели, камины и прочее.
В то же время, не все задумываются об их опасности. В полиции Киева дали советы, как безопасно использовать обогреватели.
Что советуют в полиции:
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