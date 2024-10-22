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Как правильно и безопасно использовать обогреватели — советы

09:08, 22 октября 2024
Нельзя использовать обогреватели для сушки одежды и других материалов.
Как правильно и безопасно использовать обогреватели — советы
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Отопление в квартирах пока не дали, а на улице заметно похолодало, поэтому многие начинают использовать альтернативные источники тепла, например, электрообогреватели, камины и прочее.

В то же время, не все задумываются об их опасности. В полиции Киева дали советы, как безопасно использовать обогреватели.

Что советуют в полиции:

  • избегать несертифицированных и самодельных устройств;
  • соблюдать расстояние от обогревателя до горючих материалов более чем за 0,25 метра;
  • не включать одновременно многие электроприборы;
  • ограничить доступ маленьких детей к нагревательным приборам;
  • не использовать обогреватели для сушки одежды и других материалов;
  • не оставлять обогреватели без присмотра;
  • выключать обогреватели, когда покидаете дом.

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