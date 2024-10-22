Реформа сроков досудебного расследования потребует усиления роли прокуроров по сравнению с судьями в принятии ключевых решений – меморандум с МВФ

Отменить в УПК закрытие производства в связи с пропуском сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении нужно до конца декабря 2024 года – меморандум с МВФ.

Украина должна до конца декабря 2024 принять изменения в УПК, которыми отменить обязательное закрытие производства в связи с пропуском сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении. Об этом говорится в обновленном меморандуме с МВФ.

МВФ указывает, что необходимо провести дальнейшие технические консультации с заинтересованными сторонами относительно изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно взаимной правовой помощи и сроков досудебного расследования (структурный ориентир – до конца декабря 2024). В частности, «реформа сроков досудебного расследования потребует усиления роли прокуроров по сравнению с судьями в принятии ключевых решений (например, закрытие производства или завершение досудебного расследования)».

Как отмечено в меморандуме, для усиления эффективности процедур расследования коррупции будут внесены дальнейшие изменения в Уголовный процессуальный кодекс, в частности:

чтобы Генеральный прокурор мог делегировать САП полномочия по управлению запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи в связи с расследованиями коррупции

отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с пропуском сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении

«в целях соответствующего баланса между целями быстрого и всестороннего расследования уголовных правонарушений и защиты прав сторон в уголовном производстве, по истечении сроков и ходатайства обвиняемого или потерпевших сторон, предоставить возможность следственному судье заставить своевременно прокурора принять решение относительно досудебного расследования (или закрыть производство, или завершить досудебное расследование) или отклонить ходатайство (структурный ориентир – конец декабря 2024)».

«Кроме того, мы обеспечим полную правовую определенность правового регулирования и определения сроков досудебного расследования после вручения подозрения» - отмечено в документе.

Также в меморандуме перенесли срок для завершения внешнего аудита эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом. Сроки его завершения и публикации отчета аудиторов отодвинули к концу февраля 2025 года.

«После консультации с персоналом МВФ будут опубликованы технические задачи, критерии и методология, утвержденные комиссией для проведения внешнего аудита. На основе анализа, проведенного аудиторами, аудиторский отчет будет содержать четкие, аргументированные и доказательные выводы, а также приоритетные рекомендации по эффективности НАБУ и его операционной и институциональной независимости», - говорится в меморандуме.

Кроме того, в рамках «широких планов реформирования судебно-экспертной системы для уголовно-исполнительной деятельности, НАБУ до конца июля 2025 получит доступ к независимым и компетентным судебно-медицинским экспертам, чтобы дать ему возможность эффективно выполнять свои следственные функции, включая расследование сложных коррупционных дел».

Для эффективной имплементации закона, предоставляющего НАБУ полномочия по перехвату коммуникаций (прослушивания), будет разработан план реализации на период после введения военного положения, чтобы обеспечить НАБУ ресурсами, оборудованием и технологическими решениями для самостоятельного перехвата сообщений стационарных и мобильных устройств.

В этой связи НАБУ и правоохранительные органы дорабатывают меморандум о взаимопонимании по плану реализации.

До конца декабря 2024 года также будет принят закон об усилении корпоративной уголовной ответственности (что касается частных и публичных юридических лиц – резидентов или нерезидентов Украины и охватывает, среди прочего, коррупционные правонарушения внутри страны) в соответствии с международными стандартами для поддержки усилий страны по присоединению к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством.

Также в Меморандуме с МВФ говорится об аудите САП: «Мы обязуемся провести внешний независимый аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и опубликовать аудиторский отчет в соответствии с двухлетним периодом, предусмотренным поправками в закон о САП с декабря 2023 года».

Еще один аспект касается рассмотрения дел в ВАКС в отношении топ-чиновников.

«После внесения в мае 2024 года поправок в процессуальный кодекс, позволяющих рассматривать дела или вопросы в первой инстанции одним судьей ВАСУ или коллегией из трех судей ВАСУ в зависимости от строгости наказания, мы продолжаем отслеживать потенциальное влияние на повышение эффективности и ресурсов для всех уголовных судов путем включение списка высокопоставленных государственных служащих, дела которых будут автоматически рассматриваться коллегией судей (независимо от наказания)» - говорится в документе.

Кроме того, до конца декабря 2024 года Украина должна усовершенствовать операционную базу для получения адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарной собственности.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», обновленный Меморандум также предусматривает пенсионную реформу и создание нового Высшего суда по рассмотрению публично-правовых споров.

Обновленный меморандум с МВФ допускает повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Автор: Наталья Мамченко

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