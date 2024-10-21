В Полтаве назначили наказание депутату за угрозы убийством журналистке

Депутат получил год пробационного надзора за угрозы журналистке.

Октябрьским районным судом г. Полтавы осужден депутат Подольского райсовета за угрозы убийством журналистке. Депутат получил год пробационного надзора, сообщает пресс-служба суда.

У обласній прокуратурі розповіли, що депутата зобов'язали періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою. Окрім цього, йому заборонили спілкуватися з потерпілою.

Судом встановлено, що 29 березня 2023 року депутат був присутній на позачерговій двадцять сьомій сесії Полтавської міської ради восьмого скликання у сесійній залі міськради.

У спеціально визначеному місці для журналістів була присутня журналістка, відряджена редакцією інтернет-видання «Полтавська хвиля» з метою здійснення законної професійної діяльності, зокрема, фіксації даних та подальшої підготовки матеріалів.

В цей час до журналістки з правого боку підсів фігурант, наблизився впритул та умисно висловив їй погрозу вбивством у зв’язку зі здійсненням нею своєї професійної діяльності, а саме висвітленням у засобах масової інформації публікацій про його діяльність.

Виходячи з обстановки, агресивного та зневажливого тону обвинуваченого, журналістка сприйняла погрозу як реальну.

Суд зазначив, що право на свободу висловлювань та інформації, яке гарантується статтею 10 Конвенції, є одним з найважливіших основ демократичного суспільства та одним з основних умов для його прогресу, а також розвитку кожної людини.

Свобода висловлювань може бути застосована не тільки до інформації чи ідеї, які схвально приймаються чи розцінюються як безпечні чи незначні, але й до того, що викликає образу, обурення або занепокоєння держави чи будь-якого сектору населення.

Стаття 13 Конвенції вимагає від держав забезпечити щоб ефективний засіб був доступний щоразу, коли яке-небудь з основних прав, що закріплено в Конвенції, буде порушено.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду (справа № 554/11338/23).

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