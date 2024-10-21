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В Полтаве назначили наказание депутату за угрозы убийством журналистке

21:08, 21 октября 2024
Депутат получил год пробационного надзора за угрозы журналистке.
В Полтаве назначили наказание депутату за угрозы убийством журналистке
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Октябрьским районным судом г. Полтавы осужден депутат Подольского райсовета за угрозы убийством журналистке. Депутат получил год пробационного надзора, сообщает пресс-служба суда.

У обласній прокуратурі розповіли, що депутата зобов'язали періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою. Окрім цього, йому заборонили спілкуватися з потерпілою.

Судом встановлено, що 29 березня 2023 року депутат був присутній на позачерговій двадцять сьомій сесії Полтавської міської ради восьмого скликання у сесійній залі міськради.

У спеціально визначеному місці для журналістів була присутня журналістка, відряджена редакцією інтернет-видання «Полтавська хвиля» з метою здійснення законної професійної діяльності, зокрема, фіксації даних та подальшої підготовки матеріалів.

В цей час до журналістки  з правого боку підсів фігурант, наблизився впритул та умисно висловив їй погрозу вбивством у зв’язку зі здійсненням нею своєї професійної діяльності, а саме висвітленням у засобах масової інформації публікацій про його діяльність.

Виходячи з обстановки, агресивного та зневажливого тону обвинуваченого, журналістка сприйняла погрозу як реальну.

Суд зазначив, що право на свободу висловлювань та інформації, яке гарантується статтею 10 Конвенції, є одним з найважливіших основ демократичного суспільства та одним з основних умов для його прогресу, а також розвитку кожної людини.

Свобода висловлювань може бути застосована не тільки до інформації чи ідеї, які схвально приймаються чи розцінюються як безпечні чи незначні, але й до того, що викликає образу, обурення або занепокоєння держави чи будь-якого сектору населення.

Стаття 13 Конвенції вимагає від держав забезпечити щоб ефективний засіб був доступний щоразу, коли яке-небудь з основних прав, що закріплено в Конвенції, буде порушено.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду (справа № 554/11338/23).

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