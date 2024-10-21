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Майя Санду победила в первом туре президентских выборов в Молдове

19:07, 21 октября 2024
За Майю Санду проголосовало 42,45% избирателей, а за ее главного конкурента Александра Стояногло – 25,98%.
Майя Санду победила в первом туре президентских выборов в Молдове
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Действующая президент Молдовы Майя Санду победила в первом туре президентских выборов. Ее основным оппонентом стал Александр Стояногло.

За Санду проголосовало 42,45% избирателей, а за Александра Стояногло – 25,98%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Было обработано всего 2219 протоколов, что составляет стопроцентное количество.

Явка избирателей достигла 51,68%, поэтому результаты референдума признают действительными. Но в связи с тем, что Санду не удалось набрать 50% голосов, должен пройти второй тур президентских выборов.

Как известно, 20 октября в Молдове проходили президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС.

Молдова проголосовала за вступление в Европейский Союз на референдуме, но с небольшой разницей в голосах.

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