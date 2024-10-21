Майя Санду перемогла у першому турі президентських виборів у Молдові

За Майю Санду проголосувало 42,45% виборців, а за її головного конкурента Олександра Стояногло — 25,98%.

Фото: Майя Санду/Фейсбук

Чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла у першому турі президентських виборів. Її основним опонентом став Олександр Стояногло.

За Санду проголосувало 42,45% виборців, а за Олександра Стояногло — 25,98%. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови.

Було оброблено загалом 2219 протоколів, що складає стовідсоткову кількість.

Явка виборців сягнула 51,68 %, тому результати референдуму визнають дійсними. Але у зв'язку з тим, що Санду не вдалося набрати 50% голосів, має відбутися другий тур президентських виборів.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові проходили президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

Молдова також проголосувала за вступ до Європейського Союзу на референдумі, але з невеликою різницею в голосах.

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