Модель базової загальновійськової підготовки мобілізованих буде змінена з грудня — Сирський

У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі базової загальновійськової підготовки – Олександр Сирський.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 21 жовтня повідомив, що провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців.

«У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП», зазначив він.

Перед цим він повідомив, що провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців за участі керівного складу ЗСУ, представників навчальних центрів та бойових бригад.

«Життя наших воїнів – безцінне, і найважливіша передумова його збереження – якісна підготовка на всіх етапах.

Заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.

Також була доповідь щодо пілотного проекту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця. В рамках проекту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів.

У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки.

Справжнім флагманом підготовки особового складу стали Десантно-штурмові війська. Нові підходи до підготовки, які застосовуються в ДШВ, мають застосовувати і в інших складових Сил оборони.

За підсумками наради визначив завдання за напрямками. Зокрема, слід посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. Всі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід.

Працюємо далі над поліпшенням підготовки наших захисників та захисниць» - підкреслив Сирський.

Нагадаємо, на сьогодні передбачена базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для осіб, мобілізованих на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, які не мають військового досвіду чи мають перерву у військовій службі.

Новобранці проходять БЗВП у навчальних центрах або навчальних батальйонах. Ці структури мають статус військових частин, до особового складу яких і зараховуються новоспечені військовослужбовці. Інколи ці частини плутають із бойовими.

Базовий вишкіл має тривати 30 діб, із яких:

1 доба – адміністративний день (медичний огляд, отримання зброї, екіпірування тощо);

29 діб (290 навчальних годин) – навчальні заняття.

Заняття передбачають теоретичну та практичну складові, а також самостійну підготовку. Остання проводиться у визначений розпорядком дня час під керівництвом інструкторсько-викладацького складу.

Після БЗВП новобранці направляються до військової частини або, за необхідності, проходять додаткове фахове навчання.

Автор: Наталя Мамченко

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