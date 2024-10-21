Модель базовой общевойсковой подготовки мобилизованных будет изменена с декабря – Сырский

В декабре буду принимать решение по новой модели базовой общевойсковой подготовки – Александр Сырский.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 21 октября сообщил, что провел рабочее совещание по вопросам усовершенствования подготовки военнослужащих.

«В декабре буду принимать решение о новой модели БОВП», отметил он.

Перед этим он сообщил, что провел рабочее совещание по усовершенствованию подготовки военнослужащих с участием руководящего состава ВСУ, представителей учебных центров и боевых бригад.

«Жизнь наших воинов – бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения – качественная подготовка на всех этапах.

Заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечению необходимыми образцами вооружений и военной техники.

Также был доклад по пилотному проекту, который уже внедряется и предусматривает увеличение продолжительности базовой общевойсковой подготовки с 1 до 1,5 месяца. В рамках проекта была обновлена ​​программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов.

В декабре буду принимать решение по новой модели БОВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки.

Настоящим флагманом подготовки личного состава стали десантно-штурмовые войска. Новые подходы к подготовке, применяемые в ДШУ, должны применяться и в других составляющих сил обороны.

По итогам совещания определил задачу по направлениям. В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все обучающие наших воинов должны иметь актуальный боевой опыт.

Работаем дальше над улучшением подготовки наших защитников и защитниц», - подчеркнул Сырский.

Напомним, на сегодняшний день предусмотрена базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для лиц, мобилизованных на особый период или принятых на военную службу по контракту, не имеющих военного опыта или имеющих перерыв в военной службе.

Новобранцы проходят БОВП в учебных центрах или учебных батальонах. Эти структуры имеют статус воинских частей, в личный состав которых и относят новоиспеченные военнослужащие. Иногда эти части путают с боевыми.

Базовое обучение должно длиться 30 суток, из которых:

1 сутки – административный день (медицинское освидетельствование, получение оружия, экипировка и т.п.);

29 суток (290 учебных часов) – учебные занятия.

Занятия подразумевают теоретическую и практическую составляющие, а также самостоятельную подготовку. Последняя проводится в установленное распорядком дня время под руководством инструкторско-преподавательского состава.

После БОВП новобранцы направляются в воинскую часть или, при необходимости, проходят дополнительное профессиональное обучение.

Автор: Наталья Мамченко

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