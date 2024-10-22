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В Гоструда разъяснили, как оформить испытание при принятии работника на работу

08:27, 22 октября 2024
Условие об испытаниях должно быть оговорено в приказе о принятии на работу.
В Гоструда разъяснили, как оформить испытание при принятии работника на работу
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, как оформить испытания при принятии работника на работу.

Статьей 26 Кодекса законов о труде (далее – КЗоТ) предусмотрено, что при заключении трудового договора может быть оговорено соглашением сторон испытания с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается. Условие об испытаниях должно быть оговорено в приказе (распоряжении) о принятии на работу.

Срок испытания при принятии на работу не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации — шести месяцев. Срок испытания при принятии на работу рабочих не может превышать одного месяца.

В период испытания на работников распространяется законодательство о труде.

При принятии работника на работу с испытательным сроком работодатель обязан заключить с ним трудовой договор в соответствии с требованиями статьи 21 КЗоТ.

Учитывая требования части третьей статьи 24 КЗоТ Украины, работник не может быть допущен к работе, в том числе и на условиях испытательного срока, без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа, и уведомления органа Государственной налоговой службы о принятии работника на работу в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Следует отметить, что установление работнику испытания на безвозмездной основе законодательством Украины не предусмотрено. Оплата труда работника в период испытания производится в обязательном порядке в соответствии с установленными условиями.

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