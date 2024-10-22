Меморандум с МВФ предусматривает реформу упрощенной системы налогообложения и НДФЛ

Как говорится в обновленном меморандуме с МВФ, реформа системы единого налога будет направлена на минимизацию возможностей бизнеса легально уклоняться от уплаты налогов или утаивать от налогообложения объемы продаж товаров и услуг, а также скрывать трудовые отношения под договорами с ФЛП.

Украинское правительство пообещало МВФ принять дальнейшие меры по повышению налогов в случае необходимости, а также осуществить налоговую реформу. Это следует из обновленного Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Как отмечает МВФ, реформы, направленные на усиление мобилизации внутренних доходов в соответствии с Национальной стратегией доходов, имеют высокий приоритет. В качестве первого шага к рационализации налоговых расходов Минфин недавно одобрил новую формальную методологию оценки налоговых льгот, разработанную при технической поддержке МВФ.

Органы власти подтвердили МВФ свое обязательство оптимизировать так называемую упрощенную систему налогообложения, которая предоставляет широкие возможности для уклонения от уплаты налогов в среднесрочной перспективе. В ближайшей перспективе они планируют ввести требования к отчетности для операторов цифровых платформ (предлагаемый структурный бенчмарк – конец апреля 2025 г.), предоставив Государственной налоговой службе новый инструмент контроля за своевременностью, точностью и полнотой деклараций. Кроме того, в июле ГНС запустила пилотную версию своей новой системы управления рисками комплаенса, являющегося ключевым шагом в переходе к налоговому администрированию, базирующемуся на оценке рисков.

Мобилизация доходов – повышение налогов

«В соответствии с обновленным негативным сценарием, как показано в анализе сотрудников МВФ, мы готовы принять дополнительные фискальные меры, включая определение дополнительных мер налоговой политики, которые можно быстро внедрить» - говорится в документе.

Руководствоваться правительством при этом будет Национальной стратегией доходов.

«Мы также готовы скорректировать позицию нашей монетарной политики и перенастроить валютный контроль, чтобы поддерживать макрофинансовую стабильность, если это необходимо», отмечает украинская сторона.

В частности, украинское правительство указывает, что будет «реагировать на нехватку поступлений или новые требования относительно расходов по увеличению налогов».

«Мы считаем повышение основной ставки НДС самым эффективным потенциальным источником дополнительного дохода на данном этапе, и оно является центральным в нашем планировании на случай непредвиденных обстоятельств» - говорится в меморандуме.

«Мы снова подтверждаем, что мы готовы принять фискальные меры, если это необходимо для обеспечения стабильности, сдерживания рисков и продвижения целей вступления в ЕС. Относительно последнего, в сентябре мы приняли законодательство о постепенном приведении акцизов на топливо в соответствие с директивами ЕС, и новые ставки вступили в силу 1 сентября. Мы также продолжаем наши усилия, чтобы обеспечить принятие парламентом в этом году закона о постепенном приведении акцизов на табачные изделия в соответствии с требованиями ЕС», - отмечает украинская сторона. Кроме того, продолжается работа над разработкой законодательства по налогообложению медицинского каннабиса.

Правительство отмечает, что разработало детальные планы внедрения с конкретными расписаниями налогового администрирования, реформ таможни и налоговой политики.

Также оно обещает воздерживаться от налоговой политики и административных мер, которые могут негативно повлиять на налоговую базу, и от введения новых категорий налогоплательщиков в существующие льготные режимы.

Украина в течение следующих нескольких лет обещает партнерам из МВФ осуществить важные реформы налоговой политики, руководствуясь Национальной стратегией доходов, чтобы удовлетворить послевоенные потребности.

Речь идет об усилении мобилизации доходов путем:

разработки комплексного пакета мероприятий на послевоенный период по реформированию налогообложения выбросов углерода на основе концепции охраны окружающей среды; анализа и оценки налогообложения добывающих отраслей; и определение принципов налогообложения виртуальных активов, согласованных с правилами ЕС, в частности, по обмену информацией и инициативам Глобального форума ОЭСР. Работа по нескольким из этих направлений уже началась и будет поддерживаться технической помощью МВФ и других партнеров по развитию.

В будущем, когда позволят условия, правительство рассмотрит реформы, «чтобы сделать налоговую систему более справедливой» (например, через более прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Также в рамках Национальной стратегии доходов мы планируем провести комплексную реформу упрощенной системы налогообложения, чтобы ограничить возможности для злоупотреблений. Реформа системы единого налога будет направлена ​​на минимизацию возможностей среднего и крупного бизнеса легально уклоняться от уплаты налогов или утаивать от налогообложения объемы продаж товаров и услуг, в том числе незаконно ввезенных или произведенных.

Она также будет направлена ​​на то, чтобы сделать экономически нецелесообразным использование системы упрощенного налогообложения для переноса правовой основы трудовых отношений на гражданское право. Однако, как отмечено в НСД, такие реформы НДФЛ и ЕСВ нуждаются в административных реформах, в том числе для обеспечения конфиденциальности налоговых данных в системах ГНС и предоставления налоговым органам доступа к данным об объемах средств на счетах налогоплательщиков в банках» - отмечено в документе.

разработки законодательных поправок, чтобы ввести требования к отчетности для операторов цифровых платформ и международному обмену данными в соответствии с Директивой ЕС/Модельными правилами отчетности OECD, которые позволят ГНС получать данные от операторов цифровых платформ и международных органов о доходах физических лиц, получающих доходы без регистрации ФЛП или использующих систему упрощенного налогообложения. Это станет действенным инструментом контроля за своевременностью, достоверностью и полнотой декларирования таких доходов и будет способствовать значительному расширению налогооблагаемой базы за счет включения в нее физических лиц, доходы которых пока не облагаются налогом. Эта мера будет способствовать мобилизации поступлений и гармонизации украинского налогового законодательства с законодательством ЕС и стандартами ОЭСР и станет первым шагом к реформированию системы ГНС путем внедрения новых цифровых инструментов контроля ГНС.

«Мы подадим соответствующие законодательные поправки в парламент до конца апреля 2025 года (предлагаемый структурный контрольный показатель, конец апреля 2025 года)», - говорится в документе.

разработки законодательных поправок для имплементации правил борьбы с уклонением от уплаты налогов, учитывающих требования Директивы ЕС о борьбе с уклонением от уплаты налогов (EU ATAD) и лучшие международные практики предотвращения уклонений от уплаты налогов и обеспечения эффективной защиты налоговой базы.

Кроме того, до конца 2024 года правительство планирует разработать концепцию использования налоговыми органами деперсонифицированных данных о налогоплательщиках (раздел 4.2.3 НСД), пока не будет выявлен риск несоблюдения налогового законодательства. Эти изменения должны заработать до конца 2026 года.

Правительство также завершает разработку ИТ-платформы для программы электронного аудита, которая будет автоматически проверять соответствие налоговых деклараций другим данным. «Мы обеспечим полную работу программы электронного аудита до конца 2025 года. Также до конца марта 2025 г. мы внедрим ИТ-решения для SAF-T UA (электронный формат представления данных) для крупных налогоплательщиков» - отмечено в документе.

До конца 2024 г. также планируется ввести методологию случайной проверки, чтобы установить базовый показатель риска соответствия и оценить обоснованность существующих критериев риска.

ГНС и Государственная таможенная служба будут предоставлять партнерам ежеквартально перечень всех предоставленных налоговых льгот с указанием бенефициара, которому было предоставлено освобождение, продолжительность и ожидаемые дальнейшие потери дохода за текущий финансовый год. К недополученным доходам относятся утраты от упрощенного режима налогообложения по группам льготников.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», обновленный Меморандум также предусматривает пенсионную реформу и создание нового Высшего суда по рассмотрению публично-правовых споров.

Обновленный меморандум с МВФ допускает повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Автор: Наталья Мамченко

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