Меморандум з МВФ передбачає реформу спрощеної системи оподаткування і ПДФО

Як йдеться в оновленому меморандумі з МВФ, реформа системи єдиного податку буде спрямована на мінімізацію можливостей бізнесу легально ухилятися від сплати податків або приховувати від оподаткування обсяги продажу товарів і послуг, а також ховати трудові відносини під договорами з ФОП.

Український уряд пообіцяв МВФ вжити подальших заходів стосовно підвищення податків у разі потреби, а також здійснити податкову реформу. Це випливає з оновленого Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Як зазначає МВФ, реформи, спрямовані на посилення мобілізації внутрішніх доходів відповідно до Національної стратегії доходів, мають високий пріоритет. Як перший крок до раціоналізації податкових витрат Мінфін нещодавно схвалив нову формальну методологію оцінки податкових пільг, розроблену за технічної підтримки МВФ.

Органи влади підтвердили МВФ своє зобов’язання оптимізувати так звану спрощену систему оподаткування, яка наразі надає широкі можливості для ухилення від сплати податків, у середньостроковій перспективі. У найближчій перспективі вони планують запровадити вимоги до звітності для операторів цифрових платформ (пропонований структурний бенчмарк – кінець квітня 2025 року), надавши Державній податковій службі новий інструмент контролю за своєчасністю, точністю та повнотою декларацій. Крім того, у липні ДПС запустила пілотну версію своєї нової системи управління ризиками комплаєнс, що є ключовим кроком у переході до податкового адміністрування, що базується на оцінці ризиків.

Мобілізація доходів – підвищення податків

«Відповідно до оновленого негативного сценарію, як показано в аналізі співробітників МВФ, ми готові вжити додаткових фіскальних заходів, включаючи визначення додаткових заходів податкової політики, які можна швидко впровадити» - йдеться у документі.

Керуватися уряд при цьому буде Національною стратегією доходів.

«Ми також готові скоригувати позицію нашої монетарної політики та переналаштувати валютний контроль, щоб підтримувати макрофінансову стабільність, якщо це необхідно», зазначає українська сторона.

Зокрема, український уряд вказує, що буде «реагувати на нестачу надходжень або нові вимоги щодо витрат збільшенням податків».

«Ми вважаємо підвищення основної ставки ПДВ найефективнішим потенційним джерелом додаткового доходу на даному етапі, і воно є центральним у нашому плануванні на випадок непередбачених обставин» - йдеться у меморандумі.

«Ми знову підтверджуємо, що ми готові вжити фіскальних заходів, якщо це необхідно для забезпечення стабільності, стримування ризиків і просування цілей вступу до ЄС. Щодо останнього, у вересні ми прийняли законодавство про поступове приведення акцизів на паливо у відповідність до директив ЄС, і нові ставки набули чинності 1 вересня. Ми також продовжуємо наші зусилля, щоб забезпечити ухвалення парламентом цього року закону про поступове приведення акцизів на тютюнові вироби відповідно до вимог ЄС» - зазначає українська сторона. Крім того, продовжується робота над розробкою законодавства щодо оподаткування медичного канабісу.

Уряд зазначає, що розробив детальні плани впровадження з конкретними розкладами податкового адміністрування, реформ митниці та податкової політики.

Також він обіцяє утримуватимемося від податкової політики та адміністративних заходів, які можуть негативно вплинути на податкову базу, і від запровадження нових категорій платників податків у існуючих пільгових режимах.

Україна протягом наступних кількох років обіцяє партнерам з МВФ здійснити важливі реформи податкової політики, керуючись Національною стратегією доходів, щоб задовольнити післявоєнні потреби.

Йдеться про посилення мобілізації доходів шляхом:

розробки комплексного пакету заходів на післявоєнний період для реформування оподаткування викидів вуглецю на основі концепції охорони навколишнього середовища; аналізу та оцінки оподаткування видобувних галузей; та визначення принципів оподаткування віртуальних активів, узгоджених із правилами ЄС, зокрема щодо обміну інформацією та ініціатив Глобального форуму ОЕСР. Робота в кількох із цих напрямків уже почалася та підтримуватиметься технічною допомогою МВФ та інших партнерів з розвитку.

У майбутньому, коли дозволять умови, уряд розгляне реформи, «щоб зробити податкову систему більш справедливою» (наприклад, через більш прогресивний податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

«Також, в рамках Національної стратегії доходів, ми плануємо провести комплексну реформу спрощеної системи оподаткування, щоб обмежити можливості для зловживань. Реформа системи єдиного податку буде спрямована на мінімізацію можливостей середнього та великого бізнесу легально ухилятися від сплати податків або приховувати від оподаткування обсяги продажу товарів і послуг, у тому числі незаконно ввезених або вироблених.

Вона також буде спрямована на те, щоб зробити економічно недоцільним використання системи спрощеного оподаткування для перенесення правової основи трудових відносин на цивільне право. Однак, як зазначено в НСД, такі реформи ПДФО та ЄСВ потребують адміністративних реформ, у тому числі для забезпечення конфіденційності податкових даних у системах ДПС та надання податковим органам доступу до даних про обсяги коштів на рахунках платників податків у банках» - зазначено у документі.

розробки законодавчих поправок, щоб запровадити вимоги до звітності для операторів цифрових платформ і міжнародного обміну даними відповідно до Директиви ЄС / Модельних правил звітності OECD, які дозволять ДПС отримувати дані від операторів цифрових платформ та міжнародних органів про доходи фізичних осіб, які отримують доходи без реєстрації ФОП або використовують систему спрощеного оподаткування. Це стане дієвим інструментом контролю за своєчасністю, достовірністю та повнотою декларування таких доходів та сприятиме значному розширенню бази оподаткування за рахунок включення до неї фізичних осіб, доходи яких наразі не оподатковуються. Цей захід сприятиме мобілізації надходжень та гармонізації українського податкового законодавства із законодавством ЄС і стандартами ОЕСР і стане першим кроком до реформування системи ДПС шляхом впровадження нових цифрових інструментів контролю ДПС.

«Ми подамо відповідні законодавчі поправки до парламенту до кінця квітня 2025 року (пропонований структурний контрольний показник, кінець квітня 2025 року)» - йдеться у документі.

розробки законодавчих поправок для імплементації правил боротьби з ухиленням від сплати податків, які враховують вимоги Директиви ЄС про боротьбу з ухиленням від сплати податків (EU ATAD) та найкращі міжнародні практики запобігання ухиленням від сплати податків та забезпечення ефективного захисту податкової бази від ерозії та переміщення прибутку.

Крім того, до кінця 2024 року уряд планує розробити концепцію використання податковими органами деперсоніфікованих даних про платників податків (розділ 4.2.3 НСД), поки не буде виявлено ризик недотримання податкового законодавства. Ці зміни запрацюють до кінця 2026 року.

Уряд також завершує розробку ІТ-платформи для програми електронного аудиту, яка автоматично перевірятиме відповідність податкових декларацій іншим даним. «Ми забезпечимо повну роботу програми електронного аудиту до кінця 2025 року. Також до кінця березня 2025 року ми впровадимо ІТ-рішення для SAF-T UA (електронний формат подання даних) для великих платників податків» - зазначено у документі.

До кінця 2024 року також планується запровадити методологію випадкової перевірки, щоб встановити базовий показник ризику відповідності та оцінити обґрунтованість існуючих критеріїв ризику.

ДПС та Державна митна служба будуть надавати партнерам щоквартально перелік усіх наданих податкових пільг із зазначенням бенефіціара, якому було надано звільнення, тривалість і очікувані подальші втрати доходу за поточний фінансовий рік. До недоотриманих доходів відносяться втрати від спрощеного режиму оподаткування за групами пільговиків.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», оновлений Меморандум також передбачає пенсійну реформу і створення нового Вищого суду з розгляду публічно-правових спорів.

Оновлений меморандум з МВФ допускає підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Автор: Наталя Мамченко

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