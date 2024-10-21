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Молдова проголосувала за вступ до ЄС з незначною перевагою

15:36, 21 жовтня 2024
50,3% молдован підтримали зміну Конституції для членства в ЄС.
Молдова проголосувала за вступ до ЄС з незначною перевагою
Фото: Reuters
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Молдова проголосувала за вступ до Європейського Союзу на референдумі, але з невеликою різницею в голосах. Після підрахунку 99,2% голосів 50,3% виборців проголосували за зміни до Конституції, що дозволять приєднатися до ЄС, в той час як 49,7% виступили проти. Про це пише Politico

Як пише видання, протягом довгої та нервової ночі для чиновників та активістів кампанія "ні" зберігала лідерство майже до самого кінця.

Проте після надходження результатів голосів від закордонних ділянок ситуація змінилася. 

Опівночі, коли було підраховано понад 90% голосів і проєвропейська позиція відставала майже на 10 пунктів, президентка Мая Санду провела екстрену пресконференцію, на якій звинуватила у результатах “іноземні сили”, які використовують гроші та пропаганду для впливу на підрахунок голосів. Проте переважна підтримка членства з боку сотень тисяч молдаван, які мешкають у європейських країнах, США та Канаді, скоротила розрив.

Депутат Європарламенту від Румунії Зігфрід Мурешан, який очолює комітет зі зв’язків парламенту, заявив, що результат референдуму "є перемогою народу Республіки Молдова та поразкою росії". Він підкреслив, що забезпечить підтримку з боку ЄС євроінтеграційному процесу країни.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові проходили президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

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ЄС вибори Молдова

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