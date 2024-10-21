Молдова проголосовала за вступление в ЕС с незначительным преимуществом

50,3% молдован поддержали изменение Конституции для членства в ЕС.

Молдова проголосовала за вступление в Европейский Союз на референдуме, но с небольшой разницей в голосах. После подсчета 99,2% голосов 50,3% избирателей проголосовали за изменения в Конституцию, позволяющие присоединиться к ЕС, в то время как 49,7% выступили против. Об этом пишет Politico.

Как пишет издание, в течение долгой и нервной ночи для чиновников и активистов кампания "нет" сохраняла лидерство почти до самого конца.

Однако после поступления результатов голосов от заграничных участков ситуация изменилась.

В полночь, когда было подсчитано более 90% голосов и проевропейская позиция отставала почти на 10 пунктов, президент Мая Санду провела экстренную пресс-конференцию, на которой обвинила в результатах "иностранные силы", которые используют деньги и пропаганду для влияния на подсчет голосов.

Однако преимущественная поддержка членства со стороны сотен тысяч молдаван, проживающих в европейских странах, США и Канаде, сократила разрыв.

Депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан, возглавляющий комитет по связям парламента, заявил, что результат референдума "является победой народа Республики Молдова и поражением рф". Он подчеркнул, что обеспечит поддержку со стороны ЕС евроинтеграционному процессу страны.

Как известно, 20 октября в Молдове проходили президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС.

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