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Верховный Суд подтвердил законность взыскания с судьи с Киевщины необоснованных активов на сумму 3,6 млн грн

15:29, 21 октября 2024
Судья с Киевщины не подтвердил законность приобретения активов на 3,6 млн. грн.
Верховный Суд подтвердил законность взыскания с судьи с Киевщины необоснованных активов на сумму 3,6 млн грн
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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил законность решений первой и апелляционной инстанций ВАКС, которыми удовлетворен иск прокурора САП о признании необоснованными активов на сумму 3,6 млн грн, принадлежащих судье одного из районных судов Киевской области и законность приобретения которых не была им подтверждена. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В САП заявили, что на основании собранных детективами НАБУ и прокурорами САП материалов установлено, что вышеуказанный судья через третьих лиц фактически приобрел в собственность квартиру в столице площадью 142 кв. м и автомобиль, общая стоимость которых составляет 6,7 млн ​​грн. При этом в ходе анализа имущественного положения и его доходов установлено, что денежные средства, использованные для приобретения этих активов, не могли быть приобретены за счет законных доходов судьи.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с судьи в доход государства 5,7 млн. грн. денежных средств, законность происхождения которых вызвала обоснованное сомнение.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск прокурора, признал необоснованным активом квартиру и решил взыскать в доход государства 3,6 млн. грн. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционных жалоб сторон и оставил решение ВАКС без изменений.

Решение Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала о деле № 991/366/22 по иску Государства в лице Специализированной антикоррупционной прокуратуры к судье Максиму Ковбелю, его теще Анне Паньчук, при участии третьего лица, супруге судьи Оксане Ковбель о признании необоснованными активов и взыскании в доход государства денежных средств 5 721 326 грн.

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судья САП ВС

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